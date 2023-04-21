Перасович объяснил причины поражения УНИКСа в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (71:83).
«Поздравляю «Зенит», он заслужил победу. Теперь счёт в серии 2-1, нам нужно лучше подготовиться к следующей игре и попробовать победить. У «Зенита» отличная команда, лучший российский состав, глубокая ротация. Начало четвертой четверти — решающий момент игры, в эти минуты наши решения в нападении были плохими, к тому же соперник попал несколько важных бросков. Нужно проанализировать, что произошло, и постараться больше не допускать их в будущем. Что касается Рейнольдса, то он рано получил три фола, а это важный игрок для нас. Сегодня ему дали два быстрых фола в нападении. «Зенит» его провоцировал, и он отреагировал не лучшим образом», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 21 апреля 2023
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