Шакил О’Нил: я провалил 15 сезонов из 19 в НБА
Поделиться
Член Зала славы, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил прокомментировал слова звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который не согласился с тем, что вылет от «Майами Хит» стал провалом.
«Милуоки» стал лучшей командой регулярного чемпионата, но в первом раунде плей-офф проиграл «Майами» со счётом 1-4.
«Думаю, вам известно, что когда я проигрывал, то был к себе очень строг. Адетокунбо часто мазал с линии, а когда ты один из лучших баскетболистов лиги и от тебя ждут победы и ты её не смог добиться, то это провал, на мой взгляд. Я провёл 19 сезонов и провалил 15 из них», — заявил О’Нил в эфире программы Inside the NBA.
«Майами» в следующем раунде плей-офф НБА сыграет с «Нью-Йорк Никс».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
20:24
-
19:45
-
18:47
-
18:42
-
18:10
-
18:10
-
17:35
-
16:49
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:05
-
15:31
-
14:19
-
13:13
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:44
-
11:08
-
10:48
-
10:34
-
10:33
-
09:59
-
09:03
-
09:00
-
08:36
-
08:31
-
08:27
-
08:14
-
07:54
-
07:52
-
07:40
-
06:47
-
06:28
Партнерский контент