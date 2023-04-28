Шакил О’Нил: я провалил 15 сезонов из 19 в НБА

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил прокомментировал слова звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который не согласился с тем, что вылет от «Майами Хит» стал провалом.

«Милуоки» стал лучшей командой регулярного чемпионата, но в первом раунде плей-офф проиграл «Майами» со счётом 1-4.

«Думаю, вам известно, что когда я проигрывал, то был к себе очень строг. Адетокунбо часто мазал с линии, а когда ты один из лучших баскетболистов лиги и от тебя ждут победы и ты её не смог добиться, то это провал, на мой взгляд. Я провёл 19 сезонов и провалил 15 из них», — заявил О’Нил в эфире программы Inside the NBA.

«Майами» в следующем раунде плей-офф НБА сыграет с «Нью-Йорк Никс».