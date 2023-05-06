Главный обвиняемый по делу Шведа не признал вину и отказался от дачи показаний

Мужчина по имени Юсуф, который является главным подозреваемым по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, не признал вину и отказался от дачи показаний после предъявленного ему обвинения.
«Мужчине 1992 г.р. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц с применением насилия к гражданам).
Вину он не признал, от дачи показаний отказался.
Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Москвы.
Напомним, во вчерашнем видео, опубликованном в телеграм-канале «Столичный СК», мужчина подтвердил, что участвовал в драке. Ранее он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Международном аэропорту «Жуковский». Сообщалось, что он хотел улететь из страны.
Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.
Видео задержания главного обвиняемого по делу об избиении Шведа:
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