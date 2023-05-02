У Шведа перелом костей черепа. На звезду ЦСКА напали в центре Москвы

Алексей до сих пор находится в больнице. Что известно на сейчас?

Алексей Швед с большим отрывом — главный баскетболист России уже много лет. После возвращения из НБА он приковывал внимание к себе, удивительно легко действуя не только на площадке, но и за её пределами. Швед — успешный бизнесмен, который не один год развивает собственный бренд. Достаточно сказать, что защитник ЦСКА — единственный российский баскетболист у которого есть собственный магазин фирменной сувенирной продукции.

Алексей Швед Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К Шведу можно относиться по-разному. Кому-то нравился его лихой стиль с обилием сложных атак. Кто-то был категорически против столь лихо взятой на себя инициативы. Но факт остаётся фактом: в «Химках» и в ЦСКА Алексей Швед всегда был первой опцией в атаке. Каких бы звёздных иностранцев ни подписывала команда.

После седьмого матча с «Локомотивом» болельщикам армейцев точно не было весело. Их клуб смог затащить решающую игру в овертайм, но в итоге проиграл, пропустив в финал кубанцев. В это сложно поверить, но ЦСКА играл в финалах внутреннего чемпионата более 20 лет. Однако куда более печальная новость пришла на следующий день.

Что произошло?

В социальных сетях появилась новость о том, что Швед находится в больнице, куда он попал с сотрясением мозга. Поначалу информации было категорически мало, и далеко не сразу общественность узнала, что на Шведа откровенно напали. После ужина в ресторане в центре Москвы Швед подвергся нападению, а в ходе потасовки получил несколько ударов по голове и ударился головой после броска через бедро. По имеющейся на данный момент информации, Алексей не сразу обратился за помощью медиков, приехав домой, где его состояние продолжало ухудшаться.

Алексей Швед Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По одной из версий, на помощь Шведу очень вовремя пришли сотрудники ресторана, не давшие «добить» упавшего от удара баскетболиста. По опубликованным данным, с камер видео наблюдения сложно делать какие-либо выводы, но заметно, что нападавшие на Алексея быстро разбежались по разным направлениям.

Предположения о том, что конфликт мог возникнуть из-за неудачи клуба в решающем матче, даже не рассматривался. Да и все, кто знаком со Шведом, подтвердят, что Алексей не будет вступать с кем-либо в открытую конфронтацию и тем более выступать зачинщиком конфликта. А версию с алкоголем опровергли сотрудники заведения.

«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошёл около 23:15. Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян», — заявили в ресторане, где произошёл конфликт.

Что говорят в ЦСКА и окружении Шведа?

«Алексей получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга!» — такой диагноз озвучил агент Шведа Обрад Фимич. Баскетболист находится под наблюдением врачей. Отмечается, что жизни игрока ничего не угрожает. Но становится понятно, что выйти на паркет в нынешнем сезоне Швед вряд ли сможет.

«По состоянию здоровья Алексея Шведа лучше спросить у врачей. После черепно-мозговой травмы он в больнице. Я так понимаю, что угрозы жизни нет, но насколько серьёзно пострадало здоровье, будет понятно сегодня-завтра. Что касается обстоятельств и причин нападения, лучше обращаться к правоохранительным органам. Надеюсь, что данные товарищи будут найдены и наказаны. Заявление в полицию уже подано. Подробностей нападения не знаю. Швед пробудет в больнице столько, сколько нужно, чтобы поправиться», — завил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.

На момент написания текста нападавшие на баскетболиста не были обнаружены.