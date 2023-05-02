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Нападение на защитника ЦСКА Алексея Шведа, в ходе которого он получил перелом черепа, что известно к этому времени

У Шведа перелом костей черепа. На звезду ЦСКА напали в центре Москвы
Марат Арасланов
Нападение на защитника ЦСКА Алексея Шведа
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Алексей до сих пор находится в больнице. Что известно на сейчас?

Алексей Швед с большим отрывом — главный баскетболист России уже много лет. После возвращения из НБА он приковывал внимание к себе, удивительно легко действуя не только на площадке, но и за её пределами. Швед — успешный бизнесмен, который не один год развивает собственный бренд. Достаточно сказать, что защитник ЦСКА — единственный российский баскетболист у которого есть собственный магазин фирменной сувенирной продукции.

Алексей Швед

Алексей Швед

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К Шведу можно относиться по-разному. Кому-то нравился его лихой стиль с обилием сложных атак. Кто-то был категорически против столь лихо взятой на себя инициативы. Но факт остаётся фактом: в «Химках» и в ЦСКА Алексей Швед всегда был первой опцией в атаке. Каких бы звёздных иностранцев ни подписывала команда.

После седьмого матча с «Локомотивом» болельщикам армейцев точно не было весело. Их клуб смог затащить решающую игру в овертайм, но в итоге проиграл, пропустив в финал кубанцев. В это сложно поверить, но ЦСКА играл в финалах внутреннего чемпионата более 20 лет. Однако куда более печальная новость пришла на следующий день.

Что произошло?

В социальных сетях появилась новость о том, что Швед находится в больнице, куда он попал с сотрясением мозга. Поначалу информации было категорически мало, и далеко не сразу общественность узнала, что на Шведа откровенно напали. После ужина в ресторане в центре Москвы Швед подвергся нападению, а в ходе потасовки получил несколько ударов по голове и ударился головой после броска через бедро. По имеющейся на данный момент информации, Алексей не сразу обратился за помощью медиков, приехав домой, где его состояние продолжало ухудшаться.

Алексей Швед

Алексей Швед

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По одной из версий, на помощь Шведу очень вовремя пришли сотрудники ресторана, не давшие «добить» упавшего от удара баскетболиста. По опубликованным данным, с камер видео наблюдения сложно делать какие-либо выводы, но заметно, что нападавшие на Алексея быстро разбежались по разным направлениям.

Предположения о том, что конфликт мог возникнуть из-за неудачи клуба в решающем матче, даже не рассматривался. Да и все, кто знаком со Шведом, подтвердят, что Алексей не будет вступать с кем-либо в открытую конфронтацию и тем более выступать зачинщиком конфликта. А версию с алкоголем опровергли сотрудники заведения.

«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошёл около 23:15. Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян», — заявили в ресторане, где произошёл конфликт.

Что говорят в ЦСКА и окружении Шведа?

«Алексей получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга!» — такой диагноз озвучил агент Шведа Обрад Фимич. Баскетболист находится под наблюдением врачей. Отмечается, что жизни игрока ничего не угрожает. Но становится понятно, что выйти на паркет в нынешнем сезоне Швед вряд ли сможет.

«По состоянию здоровья Алексея Шведа лучше спросить у врачей. После черепно-мозговой травмы он в больнице. Я так понимаю, что угрозы жизни нет, но насколько серьёзно пострадало здоровье, будет понятно сегодня-завтра. Что касается обстоятельств и причин нападения, лучше обращаться к правоохранительным органам. Надеюсь, что данные товарищи будут найдены и наказаны. Заявление в полицию уже подано. Подробностей нападения не знаю. Швед пробудет в больнице столько, сколько нужно, чтобы поправиться», — завил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.

На момент написания текста нападавшие на баскетболиста не были обнаружены.

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