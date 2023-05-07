17-летний российский разыгрывающий Дёмин дебютировал за «Реал»
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17-летний российский разыгрывающий Егор Дёмин дебютировал за мадридский «Реал» в матче с «Уникахой» (102:90).
Россиянин провёл на паркете 55 секунд. За это время он совершил два броска, однако ни один из них не был реализован.
В заявке «Реала» также оказались два партнера Дёмина по молодёжной команде, Уго Гонсалес и Исмаила Диане.
Стоит отметить, что мадридский клуб сегодня, 7 мая, дал отдых нескольким игрокам, которым скоро предстоит решающий матч за выход в «Финал четырёх» Евролиги с «Партизаном» (2-2).
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