17-летний российский разыгрывающий Дёмин дебютировал за «Реал»

17-летний российский разыгрывающий Егор Дёмин дебютировал за мадридский «Реал» в матче с «Уникахой» (102:90).

Россиянин провёл на паркете 55 секунд. За это время он совершил два броска, однако ни один из них не был реализован.

В заявке «Реала» также оказались два партнера Дёмина по молодёжной команде, Уго Гонсалес и Исмаила Диане.

Стоит отметить, что мадридский клуб сегодня, 7 мая, дал отдых нескольким игрокам, которым скоро предстоит решающий матч за выход в «Финал четырёх» Евролиги с «Партизаном» (2-2).