УНИКС вырвал победу в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань» и повёл в серии

В Краснодаре завершился третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и УНИКС из Казани. Игра проходила в напряжённой борьбе. Победитель определился в самой концовке. Закончилась встреча со счётом 82:81 (25:18, 19:30, 22:22, 16:11) в пользу гостей. Счёт в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд, набравший 20 очков. В составе УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал американец Дэрил Мэйкон – на его счету 14 очков.

Следующий матч команды проведут 13 мая. Он состоится также в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск.

Финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА. В этом году «Зенит» и ЦСКА борются друг с другом за бронзовые медали.