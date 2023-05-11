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УНИКС вырвал победу в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань» и повёл в серии

УНИКС вырвал победу в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань» и повёл в серии
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В Краснодаре завершился третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и УНИКС из Казани. Игра проходила в напряжённой борьбе. Победитель определился в самой концовке. Закончилась встреча со счётом 82:81 (25:18, 19:30, 22:22, 16:11) в пользу гостей. Счёт в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд, набравший 20 очков. В составе УНИКСа лучшую результативность продемонстрировал американец Дэрил Мэйкон – на его счету 14 очков.

Следующий матч команды проведут 13 мая. Он состоится также в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск.

Финальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Действующим победителем турнира является «Зенит», который в финальной серии прошлого сезона одолел московский ЦСКА. В этом году «Зенит» и ЦСКА борются друг с другом за бронзовые медали.

Единая лига ВТБ. Финал
11 мая 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
81 : 82
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 20, Хортон - 17, Емченко - 10, Щербенев - 10, Квитковских - 9, Акун-Пёрселл - 7, Ведищев - 3, Узинский - 3, Уайт - 2, Елатонцев, Мартюк, Паунич
УНИКС: Мэйкон - 14, Димитриевич - 13, Зайцев - 12, Рейнольдс - 11, Лабери - 10, Найт - 9, Хантер - 8, Жбанов - 3, Воронцевич - 2, Лазарев, М. Кулагин, Одиноков
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