УНИКС — «Локомотив-Кубань»: во сколько пятый матч финала Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 16 мая, в Казани состоится пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу команды Велимира Перасовича.
Пятая игра серии начнётся в 19:30 по мск. Посмотреть её можно на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт».
Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.
Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.
Единая лига ВТБ. Финал
16 мая 2023, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
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