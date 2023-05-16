«Мы прижаты к стенке, но намерены продолжить серию дома». Секулич — о 5-м матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу предстоящей пятой игры финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Важен характер и сила духа — и не только в предстоящей игре. Это выходило на первый план и во всех прошедших матчах. Кроме того, необходима концентрация. Важно быть сфокусированным на задачах, плане на игру, завершении атак – всё вместе. Сейчас мы прижаты к стенке, реакция на это будет соответствующая. Мы намерены продолжить серию дома.
Окаро Уайт приехал вместе с командой. Ему сейчас очень непросто. Окаро сделали специальную операцию после травмы, которую он получил в первом домашнем матче с УНИКСом. Плей-офф – вообще неудачный для него отрезок, вот просто не везёт парню. Началось всё с серии с «Пари Нижний Новгород», когда он потерял верхний зуб, теперь вот проблемы с нижней челюстью… Но Уайт силён духом, он доказывает это тем, что приехал в Казань. Мы рады видеть его. Здорово, что, несмотря на травму, он готов выйти и помочь команде», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.
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