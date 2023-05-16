Жбанов: сделаем всё возможное, чтобы довести дело до победы

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов высказался по поводу пятой игры финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Настраиваемся на пятый матч как на очередное противостояние с «Локомотивом-Кубань». С уважением относимся к сопернику и понимаем, что они приехали в Казань с желанием вернуть серию в Краснодар.
Мы разобрали ошибки, допущенные нами в двух гостевых матчах. Теперь сделаем всё возможное, чтобы сыграть ещё более качественно и довести дело до победы», – приводит слова Жбанова пресс-служба УНИКСа.
Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), который в прошлом году одержал победу в этом турнире. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.
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