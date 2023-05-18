Джимми Батлер стал автором уникального достижения «Майами» в плей-офф НБА

Лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер в первом матче финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (123:116, 1-0) набрал 35 очков и совершил шесть перехватов.

Таким образом, 33-летний баскетболист стал первым игроком в истории «Майами» в плей-офф как минимум с 35 очками и шестью перехватами за встречу.

Напомним, самым результативным игроком матча стал Джимми Батлер. На его счету сегодня 35 очков, пять подборов, семь результативных передач и шесть перехватов. Также хорошую игру показал центровой Бэм Адебайо. В его активе 20 очков, восемь подборов и пять ассистов.

У «Бостона» стоит выделить форварда Джейсона Тейтума. Он набрал 30 очков и семь подборов, но совершил три потери в концовке матча. Хорошую игру показал защитник Джейлен Браун: 22 очка, девять подборов и пять передач.

Счёт серии — 1-0 в пользу «Майами».