Жбанов поделился эмоциями от победы в Единой лиге ВТБ

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов высказался по поводу победы в Единой лиге ВТБ.

«Сезон получился сложным. В нем были и тяжёлые поражения, и радостные победы. Счастливы, что в итоге всё удачно завершилось! Думаю, стать чемпионами нам помогли вера в каждого из нас, в товарища рядом, а также чемпионские ДНК Андрея Воронцевича и Маркоса Найта. В «Локомотиве», если не ошибаюсь, чемпионов нет.

Мы и в предыдущем матче серии доводили преимущество до «+20», однако в итоге ушли в овертайм. «Локомотив» никогда не сдаётся, тем более это финал. Нужно отдать должное сопернику – ребята боролись до конца. Хотя серия закончилась со счётом 4-1, легко нам совсем не было. Все матчи получились сложными и напряжёнными.

Тяжело пройти сезон без единой травмы в таком контактном виде спорта. Травмы были у многих наших ребят, в том числе и у меня. Но Кубок так просто не возьмёшь! Для чемпионства нужны характер и стремление биться до конца, несмотря на сложности.

Сейчас в первую очередь займусь здоровьем, восстановлением, буду поддерживать форму и готовиться к следующему сезону», — приводит слова Жбанова пресс-служба клуба.