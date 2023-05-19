Баркли: если «Филадельфия» продлит Хардена, это будет концом команды на пять лет

Известный аналитик и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли выразил мнение, что «Филадельфия Сиксерс» должна избавиться от звёздного разыгрывающего команды Джеймса Хардена.
«Я думаю, решение по Хардену очень простое: «Филадельфии» следует отказаться от него. Если «Сиксерс» сделают что-нибудь глупое, например, продлят его, то это станет концом для команды на следующие пять лет», — приводит слова Баркли Crossing Broad.
Ранее сообщалось, что Джеймс Харден намерен отказаться от опции игрока этим летом и стать неограниченно свободным агентом. Игрок рассчитает получить четырёхлетний контракт.
Стоит отметить, что в прошлое межсезонье Харден пошёл на сокращение заработной платы, чтобы помочь «Филадельфии» сформировать состав. Если Джеймс воспользуется опцией продления, то может заработать в следующем сезоне $ 35 640 000.
- 19 мая 2023
-
18:19
-
17:52
-
16:35
-
16:17
-
16:02
-
15:46
-
14:45
-
14:05
-
13:51
-
13:44
-
13:17
-
12:57
-
12:48
-
12:17
-
11:48
-
11:34
-
11:08
-
11:03
-
10:19
-
09:56
-
09:28
-
09:20
-
08:20
-
08:16
-
08:02
-
07:36
-
07:14
-
07:11
-
07:04
-
06:15
-
04:47
-
00:52
- 18 мая 2023
-
23:24
-
22:12
-
21:25