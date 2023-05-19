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Баркли: если «Филадельфия» продлит Хардена, это будет концом команды на пять лет

Баркли: если «Филадельфия» продлит Хардена, это будет концом команды на пять лет
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Известный аналитик и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли выразил мнение, что «Филадельфия Сиксерс» должна избавиться от звёздного разыгрывающего команды Джеймса Хардена.

«Я думаю, решение по Хардену очень простое: «Филадельфии» следует отказаться от него. Если «Сиксерс» сделают что-нибудь глупое, например, продлят его, то это станет концом для команды на следующие пять лет», — приводит слова Баркли Crossing Broad.

Ранее сообщалось, что Джеймс Харден намерен отказаться от опции игрока этим летом и стать неограниченно свободным агентом. Игрок рассчитает получить четырёхлетний контракт.

Стоит отметить, что в прошлое межсезонье Харден пошёл на сокращение заработной платы, чтобы помочь «Филадельфии» сформировать состав. Если Джеймс воспользуется опцией продления, то может заработать в следующем сезоне $ 35 640 000.

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