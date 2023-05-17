Джеймс Харден выйдет на рынок свободных агентов

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден откажется от опции продления контракта на следующий сезон, чтобы стать неограниченно свободным агентом этим летом, сообщает Bleacher Report.
33-летний Харден в прошлом межсезонье пошёл на значительное сокращение зарплаты, чтобы помочь «Сиксерс» сформировать состав. По информации источника, теперь защитник будет добиваться четырёхлетнего контракта.
Ранее ходили слухи об активном интересе к Хардену его бывшего клуба «Хьюстон Рокетс», однако сообщается, что игрок намерен рассматривать предложения только от тех команд, у которых на данный момент конкурентоспособный состав, и которые будут готовы предоставить ему свободу быть самим собой.
При этом, как пишет Bleacher Report, на данный момент единственным логичным вариантом для Хардена являются «Сиксерс», занявшие третье место в Восточной конференции в регулярном чемпионате. Но динамика в Филадельфии, несомненно, изменится в следующем сезоне, если учесть, что команда должна найти подходящего тренера после увольнения Дока Риверса.
В случае, если бы игрок воспользовался опцией продления, он заработал бы в следующем сезоне в «Филадельфии» $ 35 640 000.
- 17 мая 2023
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