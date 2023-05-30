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Чарльз Баркли: Калеб Мартин должен был получить награду MVP финала Востока

Чарльз Баркли: Калеб Мартин должен был получить награду MVP финала Востока
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Аналитик шоу Inside the NBA и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли считает, что Калеб Мартин должен был получить награду MVP в финале Восточной конференции.

«При всём уважении к Джимми Батлеру, но этот парень [Калеб Мартин] должен был получить награду MVP финала Востока. В скором времени в банке назовут его имя и фамилию — Мартину заплатят», — сказал Баркли в эфире программы Inside the NBA.

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
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По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер, которому вручили награду MVP после матча.

В сети появилось фото с итогами голосования за лучшего игрока финала. За Батлера проголосовало большинство – пять экспертов. Калебу Мартину свой голос отдали только четыре человека.

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