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«Бостон Селтикс» — «Майами Хит»: онлайн-трансляция седьмого матча плей-офф НБА, финал Востока, 30 мая 2023 года

Свидетели исторического события. «Бостон» и «Майами» порадуют нас седьмым матчем! LIVE
Артемий Берстенев
«Бостон» и «Майами» порадуют нас седьмым матчем
Аудио-версия:
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Напоминаем: у нас 3-3 в серии. А было — 3-0 в пользу «Хит»!

Седьмой матч — это лучшее, что может произойти с нами. Седьмой матч — это когда нет права на ошибку. Седьмой матч — это прежде всего интрига. Баскетболисты «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» сделали нам подарок, предложив такой сценарий. А самое главное — подопечные Джо Маззуллы могут стать первой командой в истории плей-офф НБА, одержавшей победу в серии, проигрывая по её ходу 0-3. Общий показатель команд за всё время — 0-150.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 7-й матч
30 мая 2023, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшие скореры серии в составе «Бостона»:

  1. Джейсон Тейтум: 27,2 очка (48,2% с игры, 23,3% из-за дуги), 10 подборов и 5,7 передачи.
  2. Джейлен Браун: 19 очков (43,2% с игры, 17,6% из-за дуги), 5,8 подбора и 3,2 передачи.
  3. Маркус Смарт: 13,8 очка (43,1% с игры, 38,9% из-за дуги), 4 подбора и 5,2 передачи.

Лучшие скореры серии в составе «Майами»:

  1. Джимми Батлер: 24,2 очка (41,7% с игры, 31,3% из-за дуги), 7,7 подбора и 6,2 передачи.
  2. Калеб Мартин: 18,2 очка (58,3% с игры, 46,2% из-за дуги), 5,8 подбора и 1,5 передачи.
  3. Гэйб Винсент: 17 очков (50% с игры, 50% из-за дуги), 1,8 передачи и 2,4 подбора.
🚑 По травмам. Что известно?
Live Артемий Берстенев

📊 Мы не просто так упоминали судейскую бригаду. Показатели «Майами» в регулярке, когда встречу обслуживал Тони Бразерс, — 0-10. При Скотте Фостере — 7-2.

17:11 Артемий Берстенев

🤯 «Бостон» и «Майами» второй год подряд встречаются в рамках серии плей-офф и доводят дело до семи матчей. Это второй случай с сезона-1994/1995, когда две команды на протяжении двух лет подряд встречаются в плей-офф и проводят между собой семь встреч.

17:01 Артемий Берстенев

👀 Скотт Фостер, Тони Бразерс и Джон Гобл — судейская бригада на предстоящий матч.

16:57 Артемий Берстенев

😮 Была интересная информация по Гейбу Винсенту. Говорят, защитником «Майами» могут интересоваться «Лейкерс». Когда наступит межсезонье, конечно же.

16:50 Артемий Берстенев

📅 Ровно год назад «Бостон» взял верх над «Майами» в седьмом матче финала плей-офф НБА в Восточной конференции. История повторится?

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

16:20 Артемий Берстенев

📹 Вспоминая невероятную концовку с шестого матча. Память следует освежить. Сейчас – идеальное время! Приятного аппетита.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

16:09 Артемий Берстенев

🚑 По травмам. Что известно?

🔥 У «Майами» встречу снова пропускает атакующий защитник Тайлер Хирроу (перелом руки), разыгрывающий Гейб Винсент (голеностоп), принявший участие в прошлой игре, под вопросом.

🍀 Форвард «Бостона» Данило Галлинари не сыграет (колено), его одноклубник Малкольм Брогдон — под вопросом (рука).

16:02 Артемий Берстенев

📊 Здесь должно быть приветствие. А приветствие начнётся со следующего факта.

Показатели «Бостона» за всё время в седьмых матчах плей-офф НБА — 22-5. Это 81,5% побед. Трио Маркус Смарт — Джейлен Браун — Джейсон Тейтум в таких матчах одержало пять побед при одном поражении.

Берём на заметку!

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