Свидетели исторического события. «Бостон» и «Майами» порадуют нас седьмым матчем! LIVE

Напоминаем: у нас 3-3 в серии. А было — 3-0 в пользу «Хит»!

Седьмой матч — это лучшее, что может произойти с нами. Седьмой матч — это когда нет права на ошибку. Седьмой матч — это прежде всего интрига. Баскетболисты «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» сделали нам подарок, предложив такой сценарий. А самое главное — подопечные Джо Маззуллы могут стать первой командой в истории плей-офф НБА, одержавшей победу в серии, проигрывая по её ходу 0-3. Общий показатель команд за всё время — 0-150.

Лучшие скореры серии в составе «Бостона»:

Джейсон Тейтум: 27,2 очка (48,2% с игры, 23,3% из-за дуги), 10 подборов и 5,7 передачи. Джейлен Браун: 19 очков (43,2% с игры, 17,6% из-за дуги), 5,8 подбора и 3,2 передачи. Маркус Смарт: 13,8 очка (43,1% с игры, 38,9% из-за дуги), 4 подбора и 5,2 передачи.

Лучшие скореры серии в составе «Майами»:

Джимми Батлер: 24,2 очка (41,7% с игры, 31,3% из-за дуги), 7,7 подбора и 6,2 передачи. Калеб Мартин: 18,2 очка (58,3% с игры, 46,2% из-за дуги), 5,8 подбора и 1,5 передачи. Гэйб Винсент: 17 очков (50% с игры, 50% из-за дуги), 1,8 передачи и 2,4 подбора.