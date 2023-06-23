Президент УНИКСа: Димитриевич хочет играть в Евролиге, вопрос его контракта открыт

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о ситуации с новым контрактом македонского защитника Ненада Димитриевича.

«Надо отметить, что мы в прошлом году долго сыгрывались и у нас была почти новая команда. Если всё получится, то у нас останется 90 процентов, по крайней мере иностранцев. Вот только с Ненадом Димитриевичем вопрос открытый. Он очень мечтает выступать в Евролиге. Так что, может быть, и не получится с ним. Что ж, если нет, то другого найдём. Но то, что команда процентов на 80 будет сохранена, это очень важно.

Когда может решиться вопрос с Димитриевичем? В Европе сейчас завершаются, а где‑то уже завершились национальные чемпионаты. Вот сейчас по окончании чемпионатов будут решаться вопросы. То есть будут ли для Димитриевича предложения от команд Евролиги, которые он считает достаточными для себя? В общем, в ближайшее время должна проясниться ситуация», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Димитриевич был признан самым ценным игроком плей-офф минувшего сезона Единой лиги ВТБ.