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Порноактриса набила на лице тату с именем Зайона Уильямсона

Порноактриса набила на лице тату с именем Зайона Уильямсона
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Американская порноактриса Мория Миллс сделала на лице тату с именем звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

В интернете появилось соответствующее видео.

Напомним, между Миллс и Уильямсоном существует конфликт. После того как девушка баскетболиста Аккима опубликовала фотографии с вечеринки, на которой было объявлено, что пара ждёт девочку, Миллс начала писать в социальных сетях посты о связях с Уильямсоном. Позднее в связях со спортсменом призналась ещё одна девушка.

Недавно Миллс угрожала баскетболисту публикацией секс-видео с его участием.

Зайон Уильямсон в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм.

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