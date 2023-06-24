Порноактриса набила на лице тату с именем Зайона Уильямсона
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Американская порноактриса Мория Миллс сделала на лице тату с именем звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.
В интернете появилось соответствующее видео.
Напомним, между Миллс и Уильямсоном существует конфликт. После того как девушка баскетболиста Аккима опубликовала фотографии с вечеринки, на которой было объявлено, что пара ждёт девочку, Миллс начала писать в социальных сетях посты о связях с Уильямсоном. Позднее в связях со спортсменом призналась ещё одна девушка.
Недавно Миллс угрожала баскетболисту публикацией секс-видео с его участием.
Зайон Уильямсон в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм.
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