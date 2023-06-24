«Хит» оказались в финале без помощи Хирроу». Пойдёт ли «Майами» на решительный шаг?

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 23-24 июня 2023 года от «Чемпионата».
- Зак Лавин и «Нью-Йорк» — сотрудничеству не быть
- Джордан Пул мог перейти в «Бостон Селтикс»
- Тайлер Хирроу покинет «Майами»?
- Интерес к Полу Джорджу сохраняется
- По мелочи
- Заключение контрактов и отчисления
Зак Лавин и «Нью-Йорк» — сотрудничеству не быть
Представители атакующего защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина не заинтересованы в потенциальном переходе своего клиента в «Нью-Йорк Никс».
Как сообщает New York Daily News, связано это с тем, что у окружения 28-летнего баскетболиста есть вопросы к фронт-офису «Нью-Йорка». В частности, к президенту команды Леону Роузу.
В конце мая стало известно: Зак Лавин может покинуть «Чикаго» в результате обмена. Упоминались такие команды, как «Майами Хит» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Джордан Пул мог перейти в «Бостон Селтикс»
Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» вело переговоры с «Бостон Селтикс» по поводу возможного обмена с участием атакующего защитника Джордана Пула. Сейчас Пул пополняет ряды «Вашингтон Уизардс», а разыгрывающий Крис Пол — «Голден Стэйт».
Инсайдер Джейк Фишер из Yahoo Sports добавил, что переговоры между «Уорриорз» и «Селтикс» были до перехода разыгрывающего Маркуса Смарта в стан «Мемфис Гриззлиз». Также был интерес к Джордану со стороны «Сан-Антонио Спёрс».
Действующий контракт 24-летнего Пула рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 34,04 млн). В сезоне-2023/2024 баскетболист заработает $ 27,45 млн.
Тайлер Хирроу покинет «Майами»?
Инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер рассказал о том, что руководство «Майами Хит» может последовать примеру «Голден Стэйт Уорриорз» и Джордана Пула и попробовать поступить аналогичным образом с атакующим защитником Тайлером Хирроу.
«Но обмен Пула, который прошлым летом заключил почти идентичный контракт, как у Тайлера Хирроу, только усилил слухи о попытках «Майами» выгодно избавиться от Хирроу. Учитывая даже тот факт, что «Хит» оказались в финале НБА без помощи Тайлера как таковой», — написал Фишер в своём материале.
Интересно, в случае возможного перехода разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами» будет ли задействован сам Тайлер, чей 120-миллионный контракт вступает в силу со следующего сезона?
Как вам такой вариант:
- «Майами Хит»: Дэмьен Лиллард
- «Портленл Трэйл Блэйзерс: Тайлер Хирроу, Данкан Робинсон, драфт-пики первого раунда 2024 и 2026
Считай, половина Руди Гобера.
Интерес к Полу Джорджу сохраняется
Эксперт Sports Illustrated Ховард Бек высказался о звёздном лёгком форварде «Лос-Анджелес Клипперс» Поле Джордже. По мнению Бека, «парусники» готовы выслушать предложения по обмену Джорджа.
«Я слышал о том, что Пол Джордж может быть вовлечён в эту игру. По моему мнению, он, безусловно, доступен на рынке», — заявил Бек.
Ранее «Нью-Йорк Никс» связывался с «Клипперс» по поводу 33-летнего баскетболиста.
По мелочи
- «Филадельфия Сиксерс» намерена сохранить разыгрывающего Джеймса Хардена — Эдриан Войнаровски (ESPN)
- Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Лэндри Филдс — о развитии молодых игроков: «Это займёт некоторое время. Я не ожидаю, что мы будем действовать принципу «здесь и сейчас» — The Athletic
- «Даллас Маверикс» связывался с «Атлантой Хоукс» по поводу возможного обмена лёгкого форварда Деандре Хантера — Тим Макмэхон (ESPN)
- «Кливленд Кавальерс» воспользовался опцией продления на $ 1,9 млн в контракте лёгкого форварда Ламара Стивенса — Шэмс Чарания (The Athletic)
- «Вашингтон Уизардс» продолжит активную работу на рынке, «столичные» ищут возможности для обмена своих ветеранов — Кит Смит (Spotrac)
- «Хьюстон Рокетс» во время открытия рынка свободных агентов постарается заключить контракт с центровым Бруком Лопесом — Эдриан Войнаровски (ESPN)
- «Финикс Санз» на данном этапе не станет обменивать центрового Деандре Эйтона — Джон Гамбадоро (Arizona Sports 98.7 FM Phoenix)
- В «Майами Хит» высмеяли попытки «Портленд Трэйл Блэйзерс» выменять центрового Бэма Адебайо — Зак Лоу (ESPN)
- «Голден Стэйт Уорриорз» во время драфта НБА вёл переговоры с «Индианой Пэйсерс» по обмену форварда Джонатана Куминги, был также задействован седьмой драфт-пик «Индианы» — Джейк Фишер (Yahoo Sports)
- «Миннесота Тимбервулвз» отклонил все предложения клубов выменять лёгкого форварда Джейдена Макдэниэлса во время драфта — The Athletic
Заключение контрактов и отчисления
- Exhibit 10: Дрю Петерсон и «Майами Хит» — Эдриан Войнаровски (ESPN)
- Exhibit 10: Калеб Дэниэлс и «Майами Хит» — Эдриан Войнаровски (ESPN)
- Двусторонний: Джейлен Мартин и «Нью-Йорк Никс» — Шэмс Чарания (The Athletic)
- Двусторонний: Джейкоб Топпин и «Нью-Йорк Никс» — Эдриан Войнаровски (ESPN)
- Двусторонний: Джоуи Хаузер и «Мемфис Гриззлиз» — Glushon Sports Mgmt
- Двусторонний: Адама Саного и «Чикаго Буллз» — Эдриан Войнаровски (ESPN)
- Exhibit 10: Лиам Роббинс и «Нью-Орлеан Пеликанс» — Майкл Скотто (HoopsHype)
- Двусторонний: Лики Блэк и «Шарлотт Хорнетс» — Род Бун (Charlotte Observer)
- Exhibit 10: Калеб Макконнелл и «Оклахома-Сити Тандер» — ScarletKnights.com
- Exhibit 10: Дрю Тимм и «Милуоки Бакс» — Шэмс Чарания (The Athletic)
- Exhibit 10: Антуан Дэвис и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — Шэмс Чарания (The Athletic)
- Exhibit 10: Малаки Смит и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — Шэмс Чарания (The Athletic)
- Летняя лига: Джавон Франклин и «Майами Хит» — Энтони Чанг (Miami Herald)
- Летняя лига: Адам Флаглер и «Оклахома-Сити Тандер» — Майкл Скотто (HoopsHype)
- Exhibit 10: Армаан Франклин и «Денвер Наггетс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)
- Неизвестно: Ландерс Нолли и «Нью-Орлеан Пеликанс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)
- Неизвестно: Тевиан Джонс и «Нью-Орлеан Пеликанс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)
- Exhibit 10: Джастин Пауэлл и «Майами Хит» — Джейк Вайнгартен (Stockrisers)
- Двусторонний: Майлз Норрис и «Атланта Хоукс» — Джонатан Гивони (ESPN)
- Exhibit 10: Дэвид Синглтон и «Атланта Хоукс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)
- Двусторонний: Оскар Чибве и «Индиана Пэйсерс» — Шэмс Чарания (The Athletic)
- Неизвестно: Джордан Уокер и «Даллас Маверикс» — Крис Хэйнс (Bleacher Report)
- Exhibit 10: Анджело Аллегри и «Шарлотт Хорнетс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)
- Неизвестно: Натан Менса и «Шарлотт Хорнетс» — Майкл Скотто (HoopsHype)
- Exhibit 10: Тосан Эвбуомван и «Детройт Пистонс» — Майкл Скотто (HoopsHype)
- Exhibit 10: Яркель Джойнер и «Атланта Хоукс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)
- Неизвестно: Джаван Джонсон и «Голден Стэйт Уорриорз» — Крис Хэйнс (Bleacher Report)
- Неизвестно: Чарльз Бедиако и «Сан-Антонио Спёрс» — Крис Хэйнс (Bleacher Report)
- Exhibit 10: Сетрик Милнер и «Сан-Антонио Спёрс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)
- Неизвестно: Юри Коллинз и «Голден Стэйт Уорриорз» — Крис Хэйнс (Bleacher Report)
- Неизвестно: Эрик Стивенсон и «Сан-Антонио Спёрс» — Крис Хэйнс (Bleacher Report)
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