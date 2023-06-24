Планы «Филадельфии» на Джеймса Хардена, куда ещё мог перейти Джордан Пул — в нашей подборке.

«Хит» оказались в финале без помощи Хирроу». Пойдёт ли «Майами» на решительный шаг?

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 23-24 июня 2023 года от «Чемпионата».

Зак Лавин и «Нью-Йорк» — сотрудничеству не быть

Представители атакующего защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина не заинтересованы в потенциальном переходе своего клиента в «Нью-Йорк Никс».

Как сообщает New York Daily News, связано это с тем, что у окружения 28-летнего баскетболиста есть вопросы к фронт-офису «Нью-Йорка». В частности, к президенту команды Леону Роузу.

В конце мая стало известно: Зак Лавин может покинуть «Чикаго» в результате обмена. Упоминались такие команды, как «Майами Хит» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Джордан Пул мог перейти в «Бостон Селтикс»

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» вело переговоры с «Бостон Селтикс» по поводу возможного обмена с участием атакующего защитника Джордана Пула. Сейчас Пул пополняет ряды «Вашингтон Уизардс», а разыгрывающий Крис Пол — «Голден Стэйт».

Инсайдер Джейк Фишер из Yahoo Sports добавил, что переговоры между «Уорриорз» и «Селтикс» были до перехода разыгрывающего Маркуса Смарта в стан «Мемфис Гриззлиз». Также был интерес к Джордану со стороны «Сан-Антонио Спёрс».

Действующий контракт 24-летнего Пула рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 34,04 млн). В сезоне-2023/2024 баскетболист заработает $ 27,45 млн.

Тайлер Хирроу покинет «Майами»?

Инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер рассказал о том, что руководство «Майами Хит» может последовать примеру «Голден Стэйт Уорриорз» и Джордана Пула и попробовать поступить аналогичным образом с атакующим защитником Тайлером Хирроу.

«Но обмен Пула, который прошлым летом заключил почти идентичный контракт, как у Тайлера Хирроу, только усилил слухи о попытках «Майами» выгодно избавиться от Хирроу. Учитывая даже тот факт, что «Хит» оказались в финале НБА без помощи Тайлера как таковой», — написал Фишер в своём материале.

Интересно, в случае возможного перехода разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами» будет ли задействован сам Тайлер, чей 120-миллионный контракт вступает в силу со следующего сезона?

Как вам такой вариант:

«Майами Хит»: Дэмьен Лиллард

«Портленл Трэйл Блэйзерс: Тайлер Хирроу, Данкан Робинсон, драфт-пики первого раунда 2024 и 2026

Считай, половина Руди Гобера.

Слова Споэльстры о Хирроу: Эрик Споэльстра: сочувствую Тайлеру Хирроу

Интерес к Полу Джорджу сохраняется

Эксперт Sports Illustrated Ховард Бек высказался о звёздном лёгком форварде «Лос-Анджелес Клипперс» Поле Джордже. По мнению Бека, «парусники» готовы выслушать предложения по обмену Джорджа.

«Я слышал о том, что Пол Джордж может быть вовлечён в эту игру. По моему мнению, он, безусловно, доступен на рынке», — заявил Бек.

Ранее «Нью-Йорк Никс» связывался с «Клипперс» по поводу 33-летнего баскетболиста.

По мелочи

«Филадельфия Сиксерс» намерена сохранить разыгрывающего Джеймса Хардена — Эдриан Войнаровски (ESPN)

Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Лэндри Филдс — о развитии молодых игроков: «Это займёт некоторое время. Я не ожидаю, что мы будем действовать принципу «здесь и сейчас» — The Athletic

«Даллас Маверикс» связывался с «Атлантой Хоукс» по поводу возможного обмена лёгкого форварда Деандре Хантера — Тим Макмэхон (ESPN)

«Кливленд Кавальерс» воспользовался опцией продления на $ 1,9 млн в контракте лёгкого форварда Ламара Стивенса — Шэмс Чарания (The Athletic)

«Вашингтон Уизардс» продолжит активную работу на рынке, «столичные» ищут возможности для обмена своих ветеранов — Кит Смит (Spotrac)

«Хьюстон Рокетс» во время открытия рынка свободных агентов постарается заключить контракт с центровым Бруком Лопесом — Эдриан Войнаровски (ESPN)

«Финикс Санз» на данном этапе не станет обменивать центрового Деандре Эйтона — Джон Гамбадоро (Arizona Sports 98.7 FM Phoenix)

В «Майами Хит» высмеяли попытки «Портленд Трэйл Блэйзерс» выменять центрового Бэма Адебайо — Зак Лоу (ESPN)

«Голден Стэйт Уорриорз» во время драфта НБА вёл переговоры с «Индианой Пэйсерс» по обмену форварда Джонатана Куминги, был также задействован седьмой драфт-пик «Индианы» — Джейк Фишер (Yahoo Sports)

«Миннесота Тимбервулвз» отклонил все предложения клубов выменять лёгкого форварда Джейдена Макдэниэлса во время драфта — The Athletic

Заключение контрактов и отчисления

Exhibit 10 : Дрю Петерсон и «Майами Хит» — Эдриан Войнаровски (ESPN)

: Дрю Петерсон и «Майами Хит» — Exhibit 10 : Калеб Дэниэлс и «Майами Хит» — Эдриан Войнаровски (ESPN)

: Калеб Дэниэлс и «Майами Хит» — Двусторонний : Джейлен Мартин и «Нью-Йорк Никс» — Шэмс Чарания (The Athletic)

: Джейлен Мартин и «Нью-Йорк Никс» — Двусторонний : Джейкоб Топпин и «Нью-Йорк Никс» — Эдриан Войнаровски (ESPN)

: Джейкоб Топпин и «Нью-Йорк Никс» — Двусторонний : Джоуи Хаузер и «Мемфис Гриззлиз» — Glushon Sports Mgmt

: Джоуи Хаузер и «Мемфис Гриззлиз» — Двусторонний : Адама Саного и «Чикаго Буллз» — Эдриан Войнаровски (ESPN)

: Адама Саного и «Чикаго Буллз» — Exhibit 10 : Лиам Роббинс и «Нью-Орлеан Пеликанс» — Майкл Скотто (HoopsHype)

: Лиам Роббинс и «Нью-Орлеан Пеликанс» — Двусторонний : Лики Блэк и «Шарлотт Хорнетс» — Род Бун (Charlotte Observer)

: Лики Блэк и «Шарлотт Хорнетс» — Exhibit 10 : Калеб Макконнелл и «Оклахома-Сити Тандер» — ScarletKnights.com

: Калеб Макконнелл и «Оклахома-Сити Тандер» — Exhibit 10 : Дрю Тимм и «Милуоки Бакс» — Шэмс Чарания (The Athletic)

: Дрю Тимм и «Милуоки Бакс» — Exhibit 10 : Антуан Дэвис и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — Шэмс Чарания (The Athletic)

: Антуан Дэвис и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — Exhibit 10 : Малаки Смит и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — Шэмс Чарания (The Athletic)

: Малаки Смит и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — Летняя лига : Джавон Франклин и «Майами Хит» — Энтони Чанг (Miami Herald)

: Джавон Франклин и «Майами Хит» — Летняя лига : Адам Флаглер и «Оклахома-Сити Тандер» — Майкл Скотто (HoopsHype)

: Адам Флаглер и «Оклахома-Сити Тандер» — Exhibit 10 : Армаан Франклин и «Денвер Наггетс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)

: Армаан Франклин и «Денвер Наггетс» — Неизвестно : Ландерс Нолли и «Нью-Орлеан Пеликанс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)

: Ландерс Нолли и «Нью-Орлеан Пеликанс» — Неизвестно : Тевиан Джонс и «Нью-Орлеан Пеликанс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)

: Тевиан Джонс и «Нью-Орлеан Пеликанс» — Exhibit 10 : Джастин Пауэлл и «Майами Хит» — Джейк Вайнгартен (Stockrisers)

: Джастин Пауэлл и «Майами Хит» — Двусторонний : Майлз Норрис и «Атланта Хоукс» — Джонатан Гивони (ESPN)

: Майлз Норрис и «Атланта Хоукс» — Exhibit 10 : Дэвид Синглтон и «Атланта Хоукс» — Джон Чепкевич (DraftExpress)

: Дэвид Синглтон и «Атланта Хоукс» — Двусторонний : Оскар Чибве и «Индиана Пэйсерс» — Шэмс Чарания (The Athletic)

: Оскар Чибве и «Индиана Пэйсерс» — Неизвестно : Джордан Уокер и «Даллас Маверикс» — Крис Хэйнс (Bleacher Report)

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