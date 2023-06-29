Кайл Курич вернулся в «Зенит» спустя пять лет
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«Зенит» объявил о подписании нового контракта с американским атакующим защитником Кайлом Куричем. Соглашение с 33-летним баскетболистом рассчитано на два года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Кайл уже выступал за сине-бело-голубых в сезоне-2017/2018, после чего провёл пять сезонов в «Барселоне». За это время он успел дважды — в 2021 и 2023 годах — выиграть чемпионат Испании и трижды — в 2020, 2021 и 2022 годах — взять национальный Кубок. Помимо этого, в активе Курича есть победа в Суперкубке Испании в 2016 году с «Гран-Канарией» и звание MVP.
В завершившемся сезоне Евролиги Курич в среднем набирал 5 очков, делал 1,2 подбора и 0,7 перехвата.
У американского защитника также есть гражданство Словакии.
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