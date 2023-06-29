Гомельский объяснил финансовые проблемы «Барселоны»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу финансовых трудностей у «Барселоны».

«Баскетбольный клуб «Барселона» является дочерним по отношению к футбольному клубу с тем же названием. Как только у футболистов начинаются финансовые затруднения, тут же становится туго с деньгами у баскетболистов. Сейчас начался очередной период дорогих покупок для футбольной команды. А значит, наступил период затянуть пояса баскетбольной команде. Так что про сокращение бюджета — правда. А способы экономить деньги — разные.

Сокращение зарплаты Миротичу является одним из способов сэкономить около полутора миллионов евро. Непродление контракта с Ясикявичюсом к экономии не относится. Менеджмент «Барсы» недоволен результатами команды в важнейших стартах — Кубок Короля, Евролига были проиграны. Ну и назначали крайним тренера. Как всегда! На место главного тренера «Барса» найдёт замену. Улучшит ли это результаты? Неизвестно», — написал Гомельский на своём сайте.