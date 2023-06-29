Гомельский объяснил финансовые проблемы «Барселоны»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу финансовых трудностей у «Барселоны».
«Баскетбольный клуб «Барселона» является дочерним по отношению к футбольному клубу с тем же названием. Как только у футболистов начинаются финансовые затруднения, тут же становится туго с деньгами у баскетболистов. Сейчас начался очередной период дорогих покупок для футбольной команды. А значит, наступил период затянуть пояса баскетбольной команде. Так что про сокращение бюджета — правда. А способы экономить деньги — разные.
Сокращение зарплаты Миротичу является одним из способов сэкономить около полутора миллионов евро. Непродление контракта с Ясикявичюсом к экономии не относится. Менеджмент «Барсы» недоволен результатами команды в важнейших стартах — Кубок Короля, Евролига были проиграны. Ну и назначали крайним тренера. Как всегда! На место главного тренера «Барса» найдёт замену. Улучшит ли это результаты? Неизвестно», — написал Гомельский на своём сайте.
- 29 июня 2023
-
15:32
-
15:01
-
14:23
-
13:53
-
13:48
-
13:38
-
12:30
-
12:11
-
11:47
-
11:43
-
11:39
-
10:20
-
10:15
-
09:34
-
08:49
-
07:50
-
07:39
-
06:01
-
05:35
-
05:18
-
00:07
- 28 июня 2023
-
23:56
-
23:21
-
23:06
-
21:51
-
21:28
-
20:40
-
20:09
-
19:08
-
18:20
-
18:07
-
17:39
-
16:22
-
16:17
-
16:08