Тайриз Халибертон подписал максимальный контракт с «Индианой»

«Индиана Пэйсерс» переподписала разыгрывающего Тайриза Халибертона, предложив игроку максимальный контракт, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Максимальный контракт предполагает, что игрок может получить до $ 260 млн за пять лет.

Тайриз в минувшем сезоне добился права участия в Матче всех звёзд. По итогам регулярного сезона игрок в среднем набирал 20,7 очка и 10,4 результативной передачи, став лидером молодой команды Восточной конференции.

Игрок был задрафтован в 2020 году «Сакраменто Кингз» под 12-м номером. В итоге команда из Калифорнии сделала выбор в пользу разыгрывающего ДеАарона Фокса и обменяла Халибертона в «Индиану Пэйсерс», получив взамен литовского центрового Домантаса Сабониса.