Грядут важные переходы и перемены для клубов лиги.

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Кто? Куда? Когда? Откуда? В НБА скоро откроется рынок свободных агентов! LIVE

Уже в ночь на 1 июля откроется рынок свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Время, когда клубы могут заключать соглашения со свободными агентами и проводить официальные встречи, — 1:00 по мск. «Чемпионат» в течение как минимум пяти дней будет проводить онлайн-трансляцию с публикациями всех переходов, обменов и отчислений.