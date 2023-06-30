Кто? Куда? Когда? Откуда? В НБА скоро откроется рынок свободных агентов! LIVE

Уже в ночь на 1 июля откроется рынок свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Время, когда клубы могут заключать соглашения со свободными агентами и проводить официальные встречи, — 1:00 по мск. «Чемпионат» в течение как минимум пяти дней будет проводить онлайн-трансляцию с публикациями всех переходов, обменов и отчислений.
⚡️ Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг планирует встретиться в течение сегодняшнего дня с «Майами Хит», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
👀 «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон Селтикс» возобновили переговоры по поводу разыгрывающего Малкольма Брогдона — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
✅ «Орландо Мэджик» сделал контракты разыгрывающего Маркелла Фульца и атакующего защитника Гэри Харриса на сезон-2023/2024 полностью гарантированными, информирует Orlando Sentinel. Фульц заработает в течение следующего сезона $ 17 млн, а Харрис — $ 13 млн.
🔄 «Бруклин Нетс» обменяет атакующего защитника Джо Харриса в «Детройт Пистонс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. «Пистонс» также получат взамен два будущих драфт-пика второго раунда, а «Нетс», в свою очередь, — торговое исключение на $ 19,8 млн.
🗣 Инсайдер Yahoo Sports Джейк Фишер:
«Чикаго Буллз» может быть связан в потенциальной сделке с участием Джеймса Хардена, учитывая, что «Буллз» будут готовы обменять Зака Лавина. Демар Дерозан, в свою очередь, также может пополнить «Филадельфию».
👀 Ещё немного от инсайдера Yahoo Sports Джейка Фишера:
- «Индиана Пэйсерс» готова предложить лёгкому форварду Брюсу Брауну более $ 20 млн в год.
- Д'Анджело Расселл и «Лос-Анджелес Лейкерс» могут договориться о двухлетнем контракте на общую сумму в размере $ 40 млн.
🗣 Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст — о разыгрывающем Джеймсе Хардене:
«Если цена будет правильной, думаю, «Никс» рассмотрят эту возможность [приобрести Хардена]. Просто дам об этом знать».
✍️ Ещё немного слухов. Слухи мы очень сильно любим!
- Лёгкий форвард Херберт Джонс может заключить с «Нью-Орлеан Пеликанс» четырёхлетний контракт на $ 50 млн — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
- «Даллас Маверикс» проявляет интерес к тяжёлым форвардам Джею Краудеру и Гранту Уильямсу — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
- Тяжёлый форвард Майлз Бриджес и его представители из Klutch Sports попросили «Шарлотт Хорнетс» отозвать квалификационное предложение баскетболисту, чтобы тот смог стать неограниченно свободным агентом — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
- «Юта Джаз» и атакующий защитник Джордан Кларксон обсудят продление контракта на три года — Марк Стайн.
- «Голден Стэйт Уорриорз» проявляет интерес к атакующему защитнику Шейку Милтону, а «Портленд Трэйл Блэйзерс» — к атакующему защитнику Максу Страсу, чьё окружение рассчитывает на $ 16 млн в год — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
- Разыгрывающий Кайри Ирвинг может присмотреться к «Филадельфии Сиксерс» на фоне слухов по поводу возможного ухода разыгрывающего Джеймса Хардена — Брайан Уиндхорст (ESPN).
- Разыгрывающий Коби Уайт и «Чикаго Буллз» предварительно договорились о трёхлетнем контракте на $ 30 млн — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
✋ Добрый день, вечер, утро! Актуально к этому часу (предыдущие слухи не рассматривались):
- «Бруклин Нетс» обсуждал с клубами возможность обмена атакующего защитника Джо Харриса — Йен Бегли (SNY).
- Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден предпочитает перейти в «Лос-Анджелес Клипперс», чтобы присоединиться к форвардам Каваю Леонарду и Полу Джорджу — Марк Стайн.
- Ряд клубов НБА наблюдают за ситуацией звёздного тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо в «Милуоки Бакс», баскетболист претендует на продление контракт в межсезонье — Йен Бегли (SNY).
- Тяжёлому форварду Джею Краудеру интересен вариант с возвращением в «Майами Хит» — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
- Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» готово выслушать предложения по обмену центрового Ивицы Зубаца — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
- «Индиана Пэйсерс» называется как потенциальное место для тяжёлого форварда «Нью-Йорк Никс» Оби Топпина — Марк Стайн.
- Разыгрывающий Патрик Беверли может рассмотреть вариант с переходом в «Бостон Селтикс» — Джейк Фишер (Yahoo Sports).
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