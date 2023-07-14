Стефен Карри продемонстрировал свои бросковые навыки на турнире по гольфу

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри забросил дальний бросок через толпу людей на турнире по гольфу.
Стефен Карри исполняет точный дальний бросок через толпу людей
Карри любит играть в гольф в межсезонье. В конце июня он принял участие в звёздном благотворительном турнире. Вместе со своим многолетним партнёром по команде защитником Клэем Томпсоном он противостоял известнейшим американским футболистам из «Канзас-Сити Чифс» Патрику Махоумзу и Трэвису Келси.
Организация «Чифс» также является династией, как и «Уорриорз». «Канзас» является победителем Супербоула-2023, а Махоумз и Келси являются двумя сильнейшими игроками команды.
В итоге Патрик и Трэвис смогли победить дуэт из «Голден Стэйт» со счётом 3:2. Мероприятие смогло выручить $ 35 млн на благотворительность.
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