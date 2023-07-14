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Стефен Карри продемонстрировал свои бросковые навыки на турнире по гольфу

Стефен Карри продемонстрировал свои бросковые навыки на турнире по гольфу
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри забросил дальний бросок через толпу людей на турнире по гольфу.

Стефен Карри исполняет точный дальний бросок через толпу людей

Карри любит играть в гольф в межсезонье. В конце июня он принял участие в звёздном благотворительном турнире. Вместе со своим многолетним партнёром по команде защитником Клэем Томпсоном он противостоял известнейшим американским футболистам из «Канзас-Сити Чифс» Патрику Махоумзу и Трэвису Келси.

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Организация «Чифс» также является династией, как и «Уорриорз». «Канзас» является победителем Супербоула-2023, а Махоумз и Келси являются двумя сильнейшими игроками команды.

В итоге Патрик и Трэвис смогли победить дуэт из «Голден Стэйт» со счётом 3:2. Мероприятие смогло выручить $ 35 млн на благотворительность.

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