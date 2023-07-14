В НБА правда меньше физических нагрузок? Бывший игрок лиги ответил Виктору Вембаньяме

Дарвин Хэм в предвкушении очередного противостояния с «Денвером», а Пол Пирс не верит в успех «Майами» с Дэмьеном Лиллардом.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 14 июля 2023 года от «Чемпионата».

«Потолок этой команды — первый раунд плей-офф». Пол Пирс оценил перспективы «Майами» с возможным приходом Дэмьена Лилларда

Член Зала славы, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» 2008 года Пол Пирс высказался по поводу возможного перехода звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами Хит».

«Майами Хит» был командой плей-ин. Если они просто добавят Дэмьена Лилларда в свой состав, потолок этой команды — первый раунд плей-офф. У Джимми Батлера, Дэмьена Лилларда и Бэма Адебайо нет глубины состава», — сказал Пирс в эфире шоу SHOWTIME Basketball.

Тема с Дэмьеном Лиллардом так или иначе продолжает подниматься — мнения из-за этого тоже разные. Одно из них — Пола Пирса. Ему простительно делать такие заявления, учитывая, что он был связан с ESPN, где, в свою очередь, давали низкие проценты, например, на успех «Майами» в финале Восточной конференции с «Бостон Селтикс».

Но такой глубины уже и правда нет.

Бывший игрок НБА Сэм Деккер прокомментировал заявление Виктора Вембаньямы о том, что в НБА меньше физической нагрузки

Бывший игрок НБА Сэм Деккер, выступающий на данный момент за «Лондон Лайонс» (по действующему контракту — до 2026 года), отреагировал на недавнее заявление новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы по поводу различий между НБА и Европой.

«Прежде всего площадка здесь более открытая. Всё происходит быстро, но физическая нагрузка меньше. На мне много фолят, но не так часто.

Виктор Вембаньяма Фото: Ethan Miller/Getty Images

Не с чем сравнивать. Здесь игроки просто летают. Там больше играют на земле, толкаются, ставят спину. Здесь — великие спортсмены, лучшие в мире. Гораздо больше таланта. Мне здесь по душе», — говорил ранее французский центровой.

«Всё никак не пойму, зачем игроки стараются создать образ НБА как мягкой и лёгкой лиги. Вообще-то играть в НБА намного сложнее и тяжелее, чем за границей», — написал Деккер в своих социальных сетях в ответ.

Тем не менее Вембаньяма смог вызвать массу недовольства среди экспертов, обозревателей и болельщиков. Но факт в том, что Виктор ещё не играл официально в НБА, — и это самое популярное мнение относительно слов молодого игрока. Такие выводы пока что вызывают недоумение, но отчасти Виктор может быть прав: стоит учитывать размеры площадок в НБА и Европе, правила нахождения в трёхсекундной зоне и другие моменты.

Заявление Вембаньямы: Виктор Вембаньяма назвал различия НБА и Европейского баскетбола

«Этому дерьму ещё не конец. Да благословит Господь его душу». Дарвин Хэм воодушевлён следующими противостояниями с «Денвером»

Клубный обозреватель «Денвер Наггетс» Вик Ломбарди после финала плей-офф НБА начал продвигать идею о том, что главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун — отец «Лейкерс». Произошло это во время чемпионского парада клуба из Колорадо.

«О, вы упомянули Майка Мэлоуна. Папочка «Лейкерс», верно? Про него так говорят вроде как — папочка «Лейкерс»? Да благословит Господь его душу. Этому дерьму ещё не конец. Да благословит Господь его душу», — сказал Хэм в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном и Крисом Хэйнсом.

Тем интереснее будут противостояния между этими командами в сезоне-2023/2024. Дарвин Хэм обещал нам месть — уже хорошо. Подогревать интерес можно и нужно, особенно если ты управляешь лос-анджелесской командой.

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