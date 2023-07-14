Стефен Карри рассказал о настрое «Голден Стэйт» выигрывать титулы
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметил важность того, что у команды есть настрой побеждать прямо сейчас.
«Важная вещь — чтобы все игроки входили в тренировочный лагерь с правильным настроем, с настроем побеждать. Это важно, учитывая, на каком этапе карьеры мы уже сейчас находимся. Никто не настроен тратить энергию на что-то, кроме того, что нам позволит побеждать.
НБА. Актуальное:
У меня всегда было желание, чтобы у нас была команда со всеми нужными частичками, которые отлично сочетаются друг с другом. У нас уже были годы, когда у нас была самая лучшая и глубокая команда по составу.
Наша команда стала куда опытнее, наши игроки были в самых разных ситуациях и обстоятельствах», — приводит слова Карри San Francisco Chronicle.
Карри порадовал публику:
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