Виталий Фридзон покинул «Зенит»

«Зенит» объявил о расставании с баскетболистом Виталием Фридзоном (37 лет, 195 см). Как сообщается на официальном сайте клуба, опытный атакующий защитник покинул команду из Санкт-Петербурга по истечении срока действия контракта.

«Зенит» благодарит Фридзона за все, что он сделал для нашей команды, и желает удачи!», — говорится в обращении клуба.

Напомним, Виталий Фридзон провёл в составе «Зенита» три сезона с полугодовым перерывом в сезоне-2021/22 и выиграл с командой чемпионат Единой лиги ВТБ, Суперкубок Единой лиги ВТБ и Кубок Кондрашина и Белова.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Фридзон принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, 1,4 подбора и 0,8 передачи за 10 минут игрового времени. Лучший матч сезона защитник выдал в декабре против «Автодора», когда набрал 22 очка и сделал 2 подбора. В итоговой таблице «Зенит» занял четвёртое место. Сначала команда Паскуаля уступила казанскому УНИКСу в полуфинальной серии, а затем проиграла московскому ЦСКА в серии за бронзовые медали.