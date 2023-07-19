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Отец Пула: Грин — мягкотелый слабак, он избегал меня весь последний год

Отец Пула: Грин — мягкотелый слабак, он избегал меня весь последний год
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Энтони Пул, отец защитника «Вашингтон Уизардс» Джордана Пула, прокомментировал слова форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, который в ответ на вопрос о причинах драки с Джорданом на тренировке заявил, что не бьёт людей просто так.

«Я продолжу настаивать на том, что это какая-то чушь. Джордан был его товарищем, и он после этого избегал меня весь последний год. Грин — мягкотелый слабак, и я стою на этом, и он не извинился ни передо мной, ни перед моей женой. Его поведение отвратительно. И я, и он могут встретиться в любое время, когда он захочет», — написал Энтони Пул на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне на тренировке «Голден Стэйт Уорриорз» Грин ударил Пула, после чего занятие пришлось остановить. По окончании сезона Пул был обменян в «Вашингтон».

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