Джош Харт высказался после того, как впервые надел майку сборной США

23-летний лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Джош Харт высказался о вызове в сборную США. В настоящий момент американцы проводят подготовку к чемпионату мира 2023 года, который начнётся в конце августа и продолжится в сентябре.

«Огонь! Носить майку сборной США – это, похоже, сон», — сказал Харт в интервью пресс-службе НБА.

Ранее Харт не вызывался в расположение национальной команды США.

Эмоциями после тренировок в американской сборной поделился и разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон.

«Снова чувствую себя хорошо. Просто чувствую себя хорошо», — сказал Халибёртон.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

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