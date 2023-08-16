Леброн Джеймс сделал совместное фото с Дрэймондом Грином и Ричем Полом

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал совместную фотографию с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином и агентом Ричем Полом.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» выведет номер Джеймса из обращения. Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года и изначально играл под 23-м номером. В 2021 году Джеймс начал выступать под номером 6, но в предстоящем сезоне он вновь возьмёт себе номер 23.