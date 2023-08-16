Леброн Джеймс сделал совместное фото с Дрэймондом Грином и Ричем Полом
Поделиться
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал совместную фотографию с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином и агентом Ричем Полом.
Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.
Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» выведет номер Джеймса из обращения. Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года и изначально играл под 23-м номером. В 2021 году Джеймс начал выступать под номером 6, но в предстоящем сезоне он вновь возьмёт себе номер 23.
Номер Леброна в «Лейкерс»:
Комментарии
- 16 августа 2023
-
09:50
-
09:43
-
07:51
-
07:38
-
07:10
-
06:58
-
06:21
-
06:10
-
05:24
-
01:05
-
00:24
-
00:04
- 15 августа 2023
-
23:24
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
20:35
-
20:27
-
19:24
-
18:53
-
18:21
-
17:38
-
17:26
-
16:40
-
16:26
-
16:20
-
15:35
-
15:26
-
15:17
-
14:51
-
14:24
-
14:00
-
13:40
-
13:17
-
12:54
Партнерский контент