Владелица «Лейкерс» сообщила, что номер Леброна будет выведен из обращения

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс сообщила, что клуб выведет из обращения номер звёздного форварда команды Леброна Джеймса. При этом она не уточнила, о каком именно игровом номере идёт речь.

«Требование для того, чтобы в «Лейкерс» вывели твой номер из обращения — попадание в Зал славы. У меня нет никаких сомнений в том, что Леброн будет введён в Зал славы. Так что когда он туда попадёт, мы выведем его номер из обращения. Какой именно? Обсудим это в другой раз», — приводит слова Басс Sportskeeda.

Напомним, Леброн выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года и изначально играл под 23-м номером. В 2021-м году Джеймс начал выступать под номером 6, но в предстоящем сезоне вновь возьмёт себе номер 23.