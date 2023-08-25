«Реал» объявил о продлении контракта с Карлосом Алосеном

Испанский «Реал» и разыгрывающий Карлос Алосен достигли соглашения по поводу продления контракта до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В феврале 2023 года 22-летний испанский баскетболист получил тяжёлую травму колена — разрыв передней крестообразной связки. Последний раз на площадке Алосен появлялся в сезоне-2021/2022 в рамках розыгрыша Евролиги.

В сезона-2021/2022 Карлос в общей сложности принял участие в 21 матче, набирая в среднем 3,4 очка, 1,4 подбора и 1,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 29,3, трёхочковых — 27,5.

Защитник также выставлял свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2022 года, однако не был выбран ни одной командой.