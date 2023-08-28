Егор Дёмин начнёт предсезонный сбор вместе с основой «Реала»

Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, что он начнёт предсезонный сбор вместе с основной командой «Реала».

«Какие-то игроки отсутствуют из-за Кубка мира, но у «Реала» вообще такая практика — каждый год летом добавлять на предсезонную подготовку молодых игроков.

Чтобы смотреть динамику их развития и после этого, возможно, кого-то больше подключать к команде, оценить возможности этих игроков против взрослых профессионалов. Это хорошая возможность, которую мне даёт клуб, и я очень благодарен. Жду с нетерпением начала тренировочного процесса, накопил себе целую кучу вопросов для ветеранов и не только.

Постараюсь выложиться на все 100%, чтобы заработать минуты — сначала в предсезонных играх, а за счёт этого заработать минуты уже где-то в сезоне», — приводит слов Дёмина «Перехват».