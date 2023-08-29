Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 29 августа

Сегодня, 29 августа, пройдёт пятый игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 29 августа
Группа Е. 10:30 мск. Германия – Финляндия
Группа А. 11:00. Ангола – Доминиканская Республика
Группа D. 11:45. Египет – Мексика
Группа Н. 12:45. Ливан – Франция
Группа E. 14:45. Австралия – Япония
Группа А. 15:00. Филиппины – Италия
Группа D. 15:30. Черногория – Литва
Группа Н. 16:30. Канада – Латвия
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 29 августа 2023
-
08:30
-
08:00
-
07:36
-
07:02
-
06:46
-
06:23
-
05:00
-
04:48
-
03:57
-
03:19
-
02:59
-
01:44
-
00:43
-
00:25
- 28 августа 2023
-
23:36
-
23:22
-
23:18
-
22:45
-
22:21
-
21:27
-
21:00
-
20:47
-
20:18
-
19:19
-
19:05
-
18:46
-
18:27
-
18:22
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
16:47
-
16:28
-
15:57