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Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 29 августа

Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 29 августа
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Сегодня, 29 августа, пройдёт пятый игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 29 августа

Группа Е. 10:30 мск. Германия – Финляндия
Группа А. 11:00. Ангола – Доминиканская Республика
Группа D. 11:45. Египет – Мексика
Группа Н. 12:45. Ливан – Франция
Группа E. 14:45. Австралия – Япония
Группа А. 15:00. Филиппины – Италия
Группа D. 15:30. Черногория – Литва
Группа Н. 16:30. Канада – Латвия

Календарь ЧМ-2023 по баскетболу
Турнирная таблица ЧМ-2023 по баскетболу

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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