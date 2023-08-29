Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 29 августа

Сегодня, 29 августа, пройдёт пятый игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 29 августа

Группа Е. 10:30 мск. Германия – Финляндия

Группа А. 11:00. Ангола – Доминиканская Республика

Группа D. 11:45. Египет – Мексика

Группа Н. 12:45. Ливан – Франция

Группа E. 14:45. Австралия – Япония

Группа А. 15:00. Филиппины – Италия

Группа D. 15:30. Черногория – Литва

Группа Н. 16:30. Канада – Латвия

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.