США уверенно обыграли Иорданию в заключительном матче группового этапа ЧМ

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная США встречалась с национальной командой Иордании. Счёт встречи — 110:62 в пользу американцев.

Наилучшей результативностью отметился Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 22 очка, восемь подборов и четыре передачи. У Иордании отметился Рондэй Холлис-Джефферсон — 20 очков.

Сборная США выиграла все три матча группового этапа и стала сильнейшей в квартете C. Иордания стала последней.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоится 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.