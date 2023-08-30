США уверенно обыграли Иорданию в заключительном матче группового этапа ЧМ
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная США встречалась с национальной командой Иордании. Счёт встречи — 110:62 в пользу американцев.
Наилучшей результативностью отметился Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 22 очка, восемь подборов и четыре передачи. У Иордании отметился Рондэй Холлис-Джефферсон — 20 очков.
Сборная США выиграла все три матча группового этапа и стала сильнейшей в квартете C. Иордания стала последней.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоится 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
ЧМ-2023 (м) . Группа C. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 11:40 МСК
США
Окончен
110 : 62
Иордания
США: Эдвардс - 22, Портис - 13, Джексон - 12, Брансон - 10, Бриджес - 9, Банкеро - 8, Кесслер - 8, Ривз - 8, Ингрэм - 7, Халибёртон - 6, Джонсон - 5, Харт - 2
Иордания: Холлис-Джефферсон - 20, Ибрагим - 10, Аль-Дваири - 9, Абу Хаввас - 5, Канаан - 5, Шахер Хуссейн - 4, Алнадждави - 4, Хаммури - 3, Аббас - 2, Аль-Хамаршех, Бзаи, Аббас
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