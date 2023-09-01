Сборная Бразилии оказалась сильнее Канады в концовке встречи

Сборная Бразилии одержала победу в матче с национальной командой Канады. Встреча проходила в рамках второго этапа чемпионата мира и завершилась со счётом 68:65 (16:13, 11:24, 18:15, 23:13). Команды выступают в группе L.

Самым результативным игроком встречи стал защитник канадцев Шей Гилджес-Александер. На его счету сегодня 23 очка и пять подборов. Форвард бразильцев Бруно Кабокло отметился дабл-даблом: 18 очков и 13 подборов.

Другие национальные команды, выступающие в группе L, Испания и Латвия провели свой матч также сегодня, 1 сентября. Латвийцы одержали победу со счётом 74:69.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.