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Сборная Бразилии оказалась сильнее Канады в концовке встречи

Сборная Бразилии оказалась сильнее Канады в концовке встречи
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Сборная Бразилии одержала победу в матче с национальной командой Канады. Встреча проходила в рамках второго этапа чемпионата мира и завершилась со счётом 68:65 (16:13, 11:24, 18:15, 23:13). Команды выступают в группе L.

Самым результативным игроком встречи стал защитник канадцев Шей Гилджес-Александер. На его счету сегодня 23 очка и пять подборов. Форвард бразильцев Бруно Кабокло отметился дабл-даблом: 18 очков и 13 подборов.

Другие национальные команды, выступающие в группе L, Испания и Латвия провели свой матч также сегодня, 1 сентября. Латвийцы одержали победу со счётом 74:69.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа L. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 16:30 МСК
Канада
Окончен
65 : 69
Бразилия
Канада: Гилджес-Александер - 23, Дорт - 17, Олиник - 9, Пауэлл - 5, Барретт - 4, Александер-Уолкер - 3, Скрабб - 2, Брукс - 2, Эджим, Александер, Иди, Белл-Хайнс
Бразилия: Кабокло - 19, Сантос - 10, душ Сантуш - 8, Диас - 8, Бените - 6, Де Паула - 6, Соарес - 5, Мейндл - 5, Уэртас - 2, Фелисио, Нето, дос Анжос
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