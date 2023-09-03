Литва нанесла сборной США первое поражение на чемпионате мира по баскетболу

На Филиппинах завершился заключительный матч группы J чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные США и Литвы. Счёт встречи — 110:104 в пользу литовцев.
Стоит отметить, что подопечные Казиса Максвитиса создали для себя отличный задел в первой четверти, завершив её со счётом 31:12 в свою пользу.
Наилучшую результативность продемонстрировал Энтони Эдвардс, записавший в свой актив 35 очков. В составе Литвы лучшую статистику показал Вайдас Кариниускас — 15 очков.
Таким образом, национальная команда Литвы одержала пятую победу подряд на этом чемпионате и стала победителем группы J. Американцы вышли в плей-офф со второго места.
Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
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