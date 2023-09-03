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Литва нанесла сборной США первое поражение на чемпионате мира по баскетболу

Литва нанесла сборной США первое поражение на чемпионате мира по баскетболу
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На Филиппинах завершился заключительный матч группы J чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные США и Литвы. Счёт встречи — 110:104 в пользу литовцев.

Стоит отметить, что подопечные Казиса Максвитиса создали для себя отличный задел в первой четверти, завершив её со счётом 31:12 в свою пользу.

Наилучшую результативность продемонстрировал Энтони Эдвардс, записавший в свой актив 35 очков. В составе Литвы лучшую статистику показал Вайдас Кариниускас — 15 очков.

Таким образом, национальная команда Литвы одержала пятую победу подряд на этом чемпионате и стала победителем группы J. Американцы вышли в плей-офф со второго места.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа J. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:40 МСК
США
Окончен
104 : 110
Литва
США: Эдвардс - 35, Бриджес - 14, Брансон - 14, Ингрэм - 10, Портис - 7, Ривз - 7, Банкеро - 6, Халибёртон - 3, Джонсон - 3, Джексон - 3, Кесслер - 2, Харт
Литва: Кариниускас - 15, Кузминскас - 14, Валанчюнас - 12, Седекерскис - 11, Браздейкис - 11, Димша - 11, Бендзюс - 10, Йокубайтис - 9, Мотеюнас - 9, Нормантас - 6, Сирвидис - 2, Малдунас
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