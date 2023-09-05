Стивен Эй Смит раскритиковал Зайона Уильямсона за избыточный вес

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Я не думаю, что Зайон достаточно заботится о своём здоровье. Не говорю, что ему всё равно, но он делает недостаточно. Если бы он находился в условном Нью-Йорке, то мы увидели бы более самоотверженную работу Зайона над своей физической формой.

Дело в том, что нельзя ходить с таким весом, как у него, и говорить, что ты предан своему делу. Нужно просто есть меньше и правильнее, бояться набрать вес. Но этого не происходит», — сказал Эй Смит на YouTube-канале Club Shay Shay.

Зайон Уильямсон выступает за «Нью-Орлеан Пеликанс». В 29 играх регулярного сезона-2022/2023 в НБА Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.