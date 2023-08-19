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Кевин Гарнетт поделился мнением о проблемах Зайона Уильямсона

Кевин Гарнетт поделился мнением о проблемах Зайона Уильямсона
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Бывший баскетболист Кевин Гарнетт, становившийся чемпионом с «Бостон Селтикс», рассказал о проблемах, которые могут преследовать тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Не думаю, что у этого парня проблема с физической формой, я думаю, проблема находится там, что располагается между его ушей. Он выходил, делал 360 между ног, а потом возвращается в раздевалку. Это поражало всех.

Он говорил, что у него проблема с подколенным сухожилием, а этот мужик делает мельницу, я был шокирован. Он достаточно хорош, чтобы сыграть по-особенному или показать нам что-то нетривиальное, но сейчас он не чувствует себя Зайоном. По мне, у него ментальная проблема или, по крайней мере, появляются ментальные проблемы», — приводит слова Гарнетта из интервью Полу Пирсу Fadeaway World.

Зайон Уильямсон выступает за «Нью-Орлеан Пеликанс». В 29 играх регулярного сезона-2022/2023 в НБА Уильямсон набирал в среднем 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.

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