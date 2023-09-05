«Разве можно придумать лучший вызов?» Тренер Италии высказался об игре с США

Риккардо Фуа, бывший тренер по развитию игроков «Финикс Санз», который входит в тренерский штаб сборной Италии, поделился ожиданиями от предстоящей игры с США на чемпионате мира — 2023.
«Конечно, это совсем другое чувство, потому что я знаю многих людей из их штаба и играющих, с которыми я работал, делил многие моменты. С этой точки зрения эмоции всегда сильнее, но если отбросить личные соображения, то это отличная возможность для итальянского баскетбола. Мы встречаемся с командой действительно высокого уровня, которая проиграла Литве, но может рассчитывать на будущих игроков уровня Матча всех звёзд или даже Зала славы. У нас есть возможность показать свой стиль баскетбола, который мы демонстрируем уже два года, против одной из лучших команд в мире, а может быть, и лучшей, когда она играет с определённым уровнем концентрации. Разве можно придумать лучший вызов?
Нет ничего, что могло бы имитировать игру с США. Энтони Эдвардс проводит выдающийся чемпионат мира, поэтому говорить о нём будет банально. На мой взгляд, есть два ключевых игрока. Первый — это Джейлен Брансон, потому что он играл со всеми молодыми сборными, он выиграл чемпионат мира U19, он игрок, который делает ставку на основы, и именно благодаря ему команда США играет определённым образом. Я слышал его слова после поражения от Литвы, и он взял на себя всю ответственность за тот стартовый отрезок. Второй — это Джарен Джексон-младший, который является единственным опытным игроком из пятёрки, которую он имеет в составе. В матче с Литвой они выиграли в 20 очков, когда он был на площадке», — приводит слова Фуа Eurohoops.
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