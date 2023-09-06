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Германия обыграла Латвию в четвертьфинале ЧМ по баскетболу

Германия обыграла Латвию в четвертьфинале ЧМ по баскетболу
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Филиппинах завершился четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Германии и Латвии. Счёт встречи — 81:79 в пользу немцев.

Стоит отметить, что Германия за три минуты до конца лидировала с разницей в +10. Несмотря на это, латыши сумели сократить отставание в счёте до двух очков. Лидер команды Давис Бертанс за четыре секунды до конца бросал трёхочковый, однако промахнулся.

Самым результативным игроком встречи стал Артур Жагар, который записал в свой актив 24 очка. В составе Германии отличился Франц Вагнер — 16 очков.

В полуфинале Германия сыграет со сборной США, которая вчера уверенно обыграла итальянцев (100:63).

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 11:45 МСК
Германия
Окончен
81 : 79
Латвия
Германия: Вагнер - 16, Обст - 13, Вагнер - 12, Тиман - 10, Тайс - 9, Шрёдер - 9, Ло - 6, Бонга - 3, Фойгтман - 3, Гиффей, Холлац, Кремер
Латвия: Жагар - 24, Дав. Бертанс - 20, Шмитс - 14, Гражулис - 8, Куруц - 7, Зорикс - 4, Куруц - 2, Дайр. Бертанс, Страутиньш, Чаварс, Шкеле, Пасечникс
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Новости. Баскетбол
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