Германия обыграла Латвию в четвертьфинале ЧМ по баскетболу

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Филиппинах завершился четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Германии и Латвии. Счёт встречи — 81:79 в пользу немцев.

Стоит отметить, что Германия за три минуты до конца лидировала с разницей в +10. Несмотря на это, латыши сумели сократить отставание в счёте до двух очков. Лидер команды Давис Бертанс за четыре секунды до конца бросал трёхочковый, однако промахнулся.

Самым результативным игроком встречи стал Артур Жагар, который записал в свой актив 24 очка. В составе Германии отличился Франц Вагнер — 16 очков.

В полуфинале Германия сыграет со сборной США, которая вчера уверенно обыграла итальянцев (100:63).