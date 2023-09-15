ЦСКА уверенно переиграл «Анадолу Эфес» в товарищеском матче
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Московский ЦСКА одержал уверенную победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в товарищеском матче. Встреча проходила в Анталии (Турция) и завершилась победой армейцев со счётом 88:60.
Самым результативным игроком в составе армейцев стал разыгрывающий Каспер Уэйр, на счету которого 18 очков и пять результативных передач. Российский форвард Самсон Руженцев отметился в итоговом протоколе 13 очками и четырьмя подборами. Французский форвард Ливио Жан-Шарль принёс в копилку команды 10 очков
Этот матч стал заключительным для московского клуба в рамках турецкого тренировочного сбора.
Напомним, 13 сентября ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с ещё одним турецким клубом «Тюрк Телеком». Итоговый счёт встречи — 79:61.
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