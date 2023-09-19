Василий Карасёв — о Шведе: в МБА все выкладываются и в защите, и в нападении

Главный тренер МБА Василий Карасёв заявил, что в команде даже не рассматривали вариант с приглашением звёздного защитника Алексея Шведа, который покинул ЦСКА после истечения контракта.

«Наша концепция не предполагает наличие одной яркой звезды, и поэтому мы не рассматривали Алексея Шведа? Безусловно. Очень хорошо отношусь к Алексею. Но в команде для всех должны быть одинаковые требования. Все должны выкладываться в защите, все должны выкладываться в нападении.

На данном этапе, как это ни обидно признавать, в России нет игроков, которые могли бы в одиночку решить исход матча. А искусственно создавать — это глупо. Есть ребята очень хорошего уровня, которые в дальнейшем могут стать действительно лидерами сборной. Но это работа не года, а несколько лет нужно потратить на это.

Не будем себя обманывать – все, кто приходит в МБА, близко не были лидерами в своих командах. Кто-то вообще получал очень мало времени. Перестроиться и выработать менталитет победителей — для этого нужно время», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.