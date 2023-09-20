Дэвид Гриффин: Зайон в межсезонье тренировался в нашем зале больше, чем за всю карьеру

Генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс» Дэвид Гриффин рассказал о том, что звёздный тяжёлый форвард команды Зайон Уильямсон усердно тренировался в межсезонье в Новом Орлеане.

«Могу сказать вам, что Зайон Уильямсон в межсезонье тренировался в нашем зале больше, чем за всю свою карьеру. Он провёл в Новом Орлеане практически всё межсезонье, а это совсем другое дело», — приводит слова Гриффина NOLA.com.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов:

В 29 играх регулярного сезона-2022/2023 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 23-летний Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.

Отметим, что действующий контракт баскетболиста ($ 44,88 млн) рассчитан до конца сезона-2027/2028. Летом 2028 года Зайон может стать неограниченно свободным агентом.