Много денег не бывает. Рейтинг самых переоценённых игроков НБА

НБА — это про деньги. Но это ещё не значит, что все до одного в лиге умеют ими распоряжаться.
Растут зарплаты и их потолок, стоимость франшиз и их платёжные ведомости, но от ошибок не застрахован никто. И в командных видах спорта нередко случается так, что игрок, за которого отдали внушительную сумму, вдруг не оправдывает ожиданий. Но если учесть, что средняя зарплата в НБА составляет почти $ 11 млн, любая оплошность может дорого стоить.
На данный момент в лиге есть несколько баскетболистов, которые, откровенно говоря, не заслуживают своих контрактов. Мы посчитали их деньги, а теперь предлагаем вам выбрать, кто же является самым «переплаченным» в НБА.
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Бен Симмонс — $ 35,4 млн (сумма к сезону-2022/2023)
Когда речь заходит о худших контрактах в НБА, имя Бена Симмонса всплывает как-то само собой.
Последние три года стали дня него настоящей катастрофой. Виной всему – полный провал в «Филадельфии», вызванный травмами, отсутствием броска и желания играть. После плей-офф-2021, в котором Доку Риверсу приходилось усаживать Симмонса на скамейку в решающие моменты, отношения между ним и руководством «Филы» испортились окончательно. Бен отказался играть за команду и пропустил целый сезон, накопив вдобавок ко всему травму спины и $ 17–19 млн штрафов за пропущенные игры и тренировки.
Как бы «Сиксерс» ни старались помочь первому номеру драфта-2016, сбагрить его вместе с контрактом на $ 177 млн хоть куда-нибудь было единственно верным решением. Участь этого «хоть куда-нибудь» выпала «Нетс», но приход Симмонса только дополнил список проблем, с которыми им пришлось разбираться в нынешнем сезоне.
Поначалу казалось, что на новом месте он потихоньку приходит в себя. Но в «Бруклине» Бен уже не был таким быстрым и полезным в обороне, как раньше, а его статистика быстро начала ухудшаться. А под конец сезона игрок снова выбыл на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем. Всё, что у него осталось — это загубленная репутация, пополненный список травм и $ 77 млн по контракту, который никто и никогда не захочет принять.
Зайон Уильямсон — $ 33,5 млн (сумма к сезону-2023/2024)
Зайон Уильямсон приходил в НБА как настоящий феномен и один из самых перспективных проспектов последних лет. Но на сегодняшний день феноменальным остаётся только тот факт, что за четыре года он пропустил почти 200 матчей и всё равно получил максимальный контракт. Причём аж на пять лет и сумму вплоть до $ 231 млн.
Соглашение, которое вот-вот вступит в силу, сделает Уильямсона 30-м самым высокооплачиваемым баскетболистом в НБА. И если прошлым летом в него ещё хоть кто-то верил, в это межсезонье дела обстоят совсем грустно. Накануне регулярки Зайона по традиции раскручивали — вот мол, здоров как бык, и травмы ему хоть бы что. И действительно, когда он выбыл из строя, «Пеликанс» шли третьими на Западе с балансом 24-14. Но с тех пор форвард так и не вернулся на площадку, а его «Нью-Орлеан» финишировал в зоне плей-ин, откуда выпал после поражения от «Оклахомы». Ну что, ждём очередного «камбэка» в следующем году? Или уже нет?
Джон Уолл — $ 47,3 млн (сумма к сезону-2022/2023)
Подпись под новым контрактом с «Уизардс» на четыре года и $ 170 млн Уолл поставил ещё в 2017 году. Но уже в 2019-м, когда соглашение вступило в силу, карьера защитника стремительно пошла под откос. Из-за травмы пятки, а затем и порванного ахиллова сухожилия он пропустил целый сезон, после чего был бесчестно обменян из «Вашингтона» после десяти долгих лет в команде. Требовал ли обмена сам Уолл, до сих пор не до конца понятно — информация варьируется от источника к источнику. А вот Расселл Уэстбрук уже тогда рвался из «Хьюстона», и их непредсказуемый трейд как будто напрашивался.
В своём дебютном сезоне в «Рокетс» Уолл отыграл 40 матчей на уровне чуть ниже собственного среднего, после чего в клубе начали подыскивать направление для его обмена. Найти новое пристанище для игрока с 72 матчами за три года и контрактом на $ 44 млн было непросто, но и предоставлять ему игровое время в перестраивающейся команде тоже не захотели. Так, Джон полностью пропустил ещё один сезон, а затем договорился с «Хьюстоном» о выкупе контракта. Он отказался от $ 6,5 млн из положенных ему $ 47,3 млн, а затем подписал соглашение на два года с «Лос-Анджелес Клипперс».
Им нужен был игрок задней линии, обеспечивающий поддержку в нападении. Но всё, что сумел обеспечить Уолл — это 11,4 очка, 5,2 передачи, 2,7 подбора и 0,8 перехвата в 34 матчах. Стоит ли говорить, что это худшая статистика в его карьере? В итоге Джона отправили обратно в «Рокетс», включив в обмен Эрика Гордона, а спустя три дня отчислили. Неужели всё?
Расселл Уэстбрук — $ 47 млн (сумма к сезону-2022/2023)
Выкуп контракта Джона Уолла с «Хьюстоном» технически сделал Расселла Уэстбрука вторым самым высокооплачиваемым игроком в лиге. Однако в этом году он недотягивает не то что до своих пиковых, но даже до средних карьерных показателей.
Здесь, конечно, можно уповать на руководство «Лос-Анджелес Лейкерс». В команду Расса позвали непонятно зачем — с самого начала было ясно, что это плохая идея. После предсказуемо провального сезона на него бессовестно свалили всевозможные беды, а в прошедший дедлайн попросту выгнали. Но если учесть, что после отъезда Уэстбрука «Лейкерс» удалось отыграть шесть позиций на Западе и пробиться в плей-офф, во фронт-офисе были не так уж и неправы.
Сам же Расселл перебрался в стан соседних «Клипперс», где начал выходить в старте и поправил бросок, выдав рекордные для себя 48,9% с игры и 35,6% из-за дуги. Да, в первом же матче плей-офф он выдал 3 из 19 с игры, но каким-то чудом зарешал в клатче, отрабатывал в обороне, доминировал на щите и создавал владения для команды. Молодец, конечно. Но $ 47 млн… На радость болельщикам «Лос-Анджелеса», этот год был последним по его контракту.
Давис Бертанс — $ 16 млн (сумма к сезону-2022/2023)
Актуальный контракт Дависа Бертанса — один из худших в современной НБА. Достаточно взглянуть на статистику: в последние два сезона он в среднем набирал 5,1 очка (38,6% с игры, 35,6% из-за дуги), 1,7 подбора, 0,5 передачи за 13 минут на площадке. И это при том, что на руках у 30-летнего латвийца имеется пятилетнее соглашение на $ 80 млн. Да, последний год является лишь частично гарантированным, но ситуации это особо не меняет: Бертанс получит ещё $ 17 млн за следующий сезон.
Свой контракт он получил после чемпионата-2019/2020 — тогда Давис фактически был второй атакующей опцией «Вашингтона» после Брэдли Била и лучшим снайпером команды, в среднем набирая 15,4 очка при 42,4% точности из-за дуги. И хотя проблески былой точности наблюдались время от времени, результативность Бертанса упала, и в 2021-м «Уизардс» отправили его в «Даллас» как часть сделки по Кристапсу Порзингису.
В «Маверикс» он по сей день является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком. Франк Нтиликина с зарплатой $ 2 млн в год провёл больше минут в нынешнем чемпионате, чем Бертанс. Потерпеть осталось недолго — уже в следующем сезоне он, по сути, будет на истекающем контракте.
Кайри Ирвинг — $ 38,9 млн (сумма к сезону-2022/2023)
Количество выходок, которое спустили с рук Кайри Ирвингу, только подтверждает его исключительный талант. Ну как ещё можно оставаться в топах НБА, когда тебя ещё полгода назад чуть не выгнали из команды из-за твита?
Не так давно ходили разговоры, что нынешний сезон может стать для Кайри последним в НБА. В «Бруклине» у него было больше скандалов, чем выигранных серий плей-офф, а репутация, и без того подпорченная неприятным расставанием с «Бостоном» и верой в плоскую Землю, пробила дно. Сначала было отстранение за отказ от вакцинации. Потом — отстранение за публикацию в соцсетях, задевшую чувства евреев. Затем — запрос об обмене через день после поражения «-43» и… трейд в «Даллас». Звёздный напарник Кевин Дюрант давно подыскивал возможность «свинтить» и уехал в «Финикс», а Ирвинг последовал вслед за ним, пока игровая ценность всё ещё компенсирует проблемное поведение.
Вот только с его приходом «Даллас» как будто начал играть хуже. К коллективу, у которого и так были проблемы в обороне, присоединился баскетболист без игры в защите как таковой. Без глубины оставил, с Дончичем толком не сыгрался, командную игру «рассыпал», в плей-офф выйти не помог — более того, «Маверикс» по итогам регулярки не попали даже в плей-ин.
И если вам уже сейчас кажется, что $ 39 млн и 12-я лучшая зарплата в лиге — это как-то многовато, приготовьтесь. По слухам, «Даллас» может выкатить 31-летнему защитнику предложение чуть ли не на $ 272 млн.
Гордон Хэйворд — $ 31,5 млн (сумма к сезону-2023/2024)
У Гордона Хэйворда больше 120-миллионных контрактов, чем попаданий на Матч всех звёзд — два против одного.
Когда форвард приходил в «Бостон» из «Юты» в 2017-м, на него возлагали большие надежды. Он вышел в старте на 73 матча, в среднем набирая 21,9 очка при почти 40% из-за дуги, а также 5,4 подбора и 3,5 передачи. Вот только планы нарушил страшный перелом ноги, который Хэйворд заработал в первом же матче регулярного чемпионата. Он был вынужден перенести две операции и целиком пропустить оставшийся сезон. Но даже после этого в «Селтикс» его не перестали использовать — правда, уже в качестве ролевика. Да, Гордона преследовали травмы, но он провёл достойный сезон в коронавирусном «пузыре», после чего отказался от опции и получил новый большой контракт — на этот раз с «Хорнетс».
В «Шарлотт» у Гордона всё начиналось достаточно неплохо. Он был вторым лучшим шутером команды, лишь немного уступая Терри Розиру, и в среднем набирал 19,6 очка при 41,5% из-за дуги, 5,9 подбора, 4,1 передачи и 1,2 перехвата за игру. С тех пор эти цифры заметно снизились. К тому же за последние три года Хэйворд ни разу не провёл более 50 матчей в регулярном сезоне.
Что «Хорнетс» имеют в итоге: 32-летний форвард с зарплатой Тейтума и цифрами какого-нибудь Брюса Брауна, который отбегал в «Денвере» полный сезон меньше чем за $ 7 млн. Сделка так себе, но разве в «Хорнетс» Майкла Джордана бывает по-другому?
Данкан Робинсон — $ 19,4 млн (сумма к сезону-2024/2025)
Данкан Робинсон стал настоящим открытием для «Майами Хит» в сезоне-2019/2020. Тогда Джимми Батлер ненадолго выбыл из-за травмы, и Робинсону выпал уникальный шанс показать себя. С задачей он справился на все сто: установил несколько рекордов франшизы по трёхочковым, был полезен в плей-офф, а сезоном позже в среднем набирал 13,1 очка за игру с более чем 40% из-за дуги.
В результате «Хит» выдали ему пятилетний контракт на $ 90 млн — впервые в истории игрок, который не был выбран на драфте НБА, получил такую сумму.
Сейчас от того Робинсона не осталось и следа. Он превратился в игрока глубокой ротации, а точность с дальней, которая и удерживала его на плаву, упала до 32,8%. С учётом того, что играть в защите Данкан не мог и до этого, полезность у него примерно нулевая. В нынешнем сезоне баскетболист провёл за «Хит» 42 матча, в которых набирал 6,4 очка, 1,6 подбора и 1,1 передачи за 16,5 минут. И страшно не то, что за этот сезон он заработал $ 16,9 млн, а то, что к 2024 году его зарплата вырастет до $ 19,4 млн.
Перед прошедшим дедлайном в «Майами» пытались обменять Робинсона, но желающих так и не нашлось (кто бы мог подумать). Видимо, он так и останется балластом в платёжной ведомости «Хит», причём до сезона-2024/2025.
Тобиас Харрис — $ 37,6 млн (сумма к сезону-2022/2023)
Не поймите неправильно: Тобиас Харрис — важная часть «Филадельфии», игрок стартовой пятёрки и просто хороший баскетболист. Он бросает, подбирает, да и в целом делает всё, что от него требуют в «Сиксерс». Вот только по меркам его громоздкого контракта этого, прямо скажем, недостаточно.
В нынешнем сезоне Харрис набирал 14,7 очка, 5,7 подбора и 2,5 передачи при 50,1% с игры и 38,9% — из-за дуги. Это куда ниже, чем в его пиковом сезоне-2018/2019, после которого в «Филадельфии» игроку и выдали сумасшедший контракт на пять лет и $ 180 млн.
В этом году Тобиас заработал больше, чем его звёздные одноклубники Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден. Больше, чем Никола Йокич, Лука Дончич, Джейсон Тейтум и далее по списку. В следующем году его зарплата вырастет до $ 39,3 млн, что оставит его в топ-20 самых высокооплачиваемых игроков НБА. Серьёзно, «Фила»?
Карл-Энтони Таунс — $ 50 млн (сумма к сезону-2024/2025)
Сразу проясним: Карл-Энтони Таунс — потрясающий игрок. На бумаге — второй лучший в истории своей франшизы, если хотите. Но нынешний сезон показал, что в «Миннесоте», возможно, поторопились выдавать ему контракт на $ 224 млн.
С такими деньгами «большой» надолго останется самым высокооплачиваемым игроком «Вулвз». Вот только Таунс — не самый подходящий выбор для франчайзера. Растягивающая «пятёрка», но без выдающихся защитных навыков, баскетбольного IQ Йокича или атлетизма Эмбиида. Что с этим вообще можно придумать? Можно передвинуть Таунса на позицию четвёртого номера и дать ему центрового, который будет защищаться в посте. Попробовали в этом сезоне — не вышло. Надёжных «три-эн-ди» (отзащищаться и бросить «трёшку»), которыми можно окружить звезду и закрыть пробел в обороне, в «Миннесоте» также не наблюдается. А больше на ум ничего и не приходит. В общем, чтобы выстроить вокруг этого игрока команду, нужны ресурсы и креативный тренер. Ни того, ни другого в «Тимбервулвз» обычно не имеется.
Да и в целом Таунс не тянет на роль первой звезды — совсем не потому, что он недостаточно талантлив, а чисто с психологической точки зрения. Ему нужен напарник с сильным характером. Лидер, ролевая модель, которая будет мотивировать и вести за собой. Да, пандемия коронавируса оставила на нём отпечаток. Карл-Энтони потерял семь членов семьи, включая маму, смерть которой переживал крайне тяжело. Потом травмировался, сам заразился ковидом, попал в аварию… Всё это, безусловно, сказалось на его баскетбольной деятельности.
Таунса хотели удержать в «Тимбервулвз», и другого выбора, кроме как выдать ему максимальный контракт, не было. Но теперь игроку нужно бежать оттуда. Иначе он окажется в ситуации, когда со своим неподъёмным контрактом тянет команду вниз, пока эта же команда тянет вниз его.
- 18 апреля 2023
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