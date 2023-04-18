Много денег не бывает. Рейтинг самых переоценённых игроков НБА

НБА — это про деньги. Но это ещё не значит, что все до одного в лиге умеют ими распоряжаться.

Растут зарплаты и их потолок, стоимость франшиз и их платёжные ведомости, но от ошибок не застрахован никто. И в командных видах спорта нередко случается так, что игрок, за которого отдали внушительную сумму, вдруг не оправдывает ожиданий. Но если учесть, что средняя зарплата в НБА составляет почти $ 11 млн, любая оплошность может дорого стоить.

На данный момент в лиге есть несколько баскетболистов, которые, откровенно говоря, не заслуживают своих контрактов. Мы посчитали их деньги, а теперь предлагаем вам выбрать, кто же является самым «переплаченным» в НБА.

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