Дёмин отреагировал на появление своего имени в предварительной версии драфта НБА

Молодой российский баскетболист Егор Дёмин высказался по поводу 38-го места в списке предварительной версии драфта НБА от сайта NBADraft.net.

«Отношусь ко всем рейтингам спокойно. Это, конечно, меня радует и что-то значит для меня, но это точно не делает меня выше, чем кто-то другой из моего окружения. Я стараюсь не обращать внимания на рейтинги и списки. О драфте НБА думать пока рано. 38-е место, не 38-е, в принципе, никакой разницы пока что это не имеет», – сказал Дёмин на YouTube-канале «Перехват».

Портал опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Первое место в списке занял перспективный американский форвард Купер Флэгг, который ранее объявил, что перешёл в класс выпускников старшей школы 2024 года. Это позволит ему принять участие в драфте НБА уже в 2025 году, а не в 2026-м, как это планировалось ранее.