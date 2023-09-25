Дёмин отреагировал на появление своего имени в предварительной версии драфта НБА

Молодой российский баскетболист Егор Дёмин высказался по поводу 38-го места в списке предварительной версии драфта НБА от сайта NBADraft.net.
«Отношусь ко всем рейтингам спокойно. Это, конечно, меня радует и что-то значит для меня, но это точно не делает меня выше, чем кто-то другой из моего окружения. Я стараюсь не обращать внимания на рейтинги и списки. О драфте НБА думать пока рано. 38-е место, не 38-е, в принципе, никакой разницы пока что это не имеет», – сказал Дёмин на YouTube-канале «Перехват».
Портал опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Первое место в списке занял перспективный американский форвард Купер Флэгг, который ранее объявил, что перешёл в класс выпускников старшей школы 2024 года. Это позволит ему принять участие в драфте НБА уже в 2025 году, а не в 2026-м, как это планировалось ранее.
- 25 сентября 2023
-
13:52
-
13:39
-
13:29
-
12:58
-
12:54
-
11:59
-
11:55
-
11:33
-
11:20
-
10:38
-
10:25
-
10:18
-
10:00
-
09:47
-
08:43
-
07:31
-
06:09
-
05:38
-
04:35
-
03:47
-
02:41
-
01:04
-
00:16
- 24 сентября 2023
-
23:44
-
23:20
-
22:18
-
21:39
-
20:51
-
20:02
-
19:43
-
18:52
-
18:36
-
18:03
-
17:27
-
16:58