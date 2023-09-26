Бывший игрок УГМК Брианна Стюарт признана MVP сезона женской НБА

Форвард «Нью-Йорк Либерти» Брианна Стюарт признана самым ценным игроком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Стюарт набрала в голосовании экспертов 446 баллов. На второй строчке расположилась форвард «Коннектикут Сан» Алисса Томас, набравшая 439 очков. Форвард «Лас-Вегас Эйсес» Эйжа Уилсон, выигравшая награду в прошлом году, заняла третье место по итогам голосования с 433 очками.

Для Стюарт это уже вторая награда самого ценного игрока сезона: впервые она была признана MVP в 2018 году в составе «Сиэтл Шторм».

Стюарт хорошо известна российским поклонникам баскетбола по выступлениям за курское «Динамо» (2018 — 2020 годы) и УГМК (2020 — 2022 годы).