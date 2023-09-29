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Джей Джей Редик рассказал, кого напоминает ему Дариус Гарлэнд

Джей Джей Редик рассказал, кого напоминает ему Дариус Гарлэнд
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), эксперт Джей Джей Редик высказался о разыгрывающем «Кливленд Кавальерс» Дариусе Гарлэнде. В частности, Редик сравнил Гарлэнда с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Крисом Полом.

«Будучи молодым баскетболистом и учитывая то, как Гарлэнд думает об игре, он мне немного напоминает молодого Криса Пола», — сказал Редик во время своего подкаста.

Действующий контракт 23-летнего Гарлэнда рассчитан до конца сезона-2027/2028 ($ 44,88 млн). Летом 2028 года игрок станет неограниченно свободным агентом. В сезоне-2023/2024 разыгрывающий заработает $ 34 млн.

В минувшем розыгрыше плей-офф Гарлэнд принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 20,6 очка, пять передач и 1,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,8, трёхочковых — 38,7.

Гарлэнд — клиент Пола:
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