«Баскония» продлила соглашение с Маркусом Ховардом, улучшив условия контракта

Разыгрывающий «Басконии» Маркус Ховард продлил контракт с командой до 2026 года. Об этом информирует пресс-служба испанского клуба.

Действующее соглашение игрока с командой действует до 2024 года.

Сообщается, что, по условиям нового контракта, оклад Ховарда будет увеличен. Кроме того, зарплата Маркуса повысится и в следующем сезоне. Примечательно, что покинуть команду игрок сможет, если получит устраивающее его предложение из НБА. Опция перехода в другую команду Евролиги не предусмотрена.

В дебютном для себя сезоне Евролиги Ховард в среднем за матч набирал 14,2 очка при 36,5% из-за дуги.

Ранее сообщалось, что в матче открытия чемпионата Испании «Баскония» показала лучшую посещаемость за последние пять лет в турнире.