«Баскония» показала лучшую посещаемость за последние пять лет в чемпионате Испании

Испанский клуб «Баскония» в социальных сетях объявил, что на матче открытия сезона чемпионата Испании по баскетболу пришло 15504 зрителей. Это самая большая посещаемость внутреннего первенства страны за последние пять лет.

Напомним, матч с «Бильбао» для «Басконии» стал первым на домашней арене в сезоне-2023/2024 чемпионата Испании. Команда обыграла соперника со счётом 92:72.

После трёх туров чемпионата Испании по баскетболу «Баскония» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице. Ранее команда на выезде обыграла «Бреоган» (88:79) и уступила «Мурсии» со счётом 76:88.

Следующий матч «Баскония» проведёт в Евролиге с мадридским «Реалом», который является действующим обладателем трофея.