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У баскетболиста «Уралмаша» разбили и обокрали машину, подаренную за серебро на ОИ-2020

У баскетболиста «Уралмаша» разбили и обокрали машину, подаренную за серебро на ОИ-2020
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В Екатеринбурге неизвестный разбил заднее стекло в автомобиле баскетболиста «Уралмаша» Кирилла Писклова, который достался ему после второго места на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Это произошло 4 октября в первом часу ночи рядом с домом, который снимает Кирилл. Сообщается, что из машины пропала колонка. Нанесённый ущерб оценивается в примерную сумму в 100 тысяч рублей.

«Машина четыре дня стояла на этом месте, её никто не трогал. Мы были на выезде. После того, как мы обыграли «Зенит», я приехал домой, и именно в тот момент это произошло. Пока никаких подозрений у меня нет. Может, кому-то не понравилась наша победа над «Зенитом».

Об этой машине на Урале многие знают. Мне её подарил Путин, на ней написано Olympic Silver Tokyo 2020. Мне часто в городе сигналят, машут, улыбаются, смотрят на этот значок. Многие знают, что это моя машина», — сказал Писклов.

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